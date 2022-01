Vasárnapra virradó éjszaka a Tiszántúlt is fokozatosan elhagyja kelet felé a ciklon vastagabb felhőzete, ott is egyre kevesebb helyen valószínű hószállingózás, havazás. Ezt követően az ország délkeleti felén főleg ködre, illetve rétegfelhőzetre számíthatunk, ugyanakkor nyugat felől fátyolfelhők érkezhetnek. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -9 és 0 fok között valószínű, délkeleten lesz a legkevésbé hideg, az északkeleti völgyekben azonban néhol -10 fok alá hűl le a levegő.

Vasárnap a Dunától keletre inkább réteg- és fátyolfelhőzetre számíthatunk, a Dunántúl nagy részén vastagabb lehet a felhőzet, ott helyenként előfordulhat hószállingózás, kisebb havazás, a nyugati megyékben elvétve havas eső, eső, ónos eső sem kizárt. Az Alföldön néhol valószínű szitálás, hószállingózás. Az északkeleti megyékben kicsi a csapadék esélye, arrafelé hosszabb-rövidebb napos időszakok is lehetnek. A Kisalföldön időnként megélénkülhet a déli szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +4 fok között alakul.

Hétfőn északkelet felől egyre többfelé csökken a felhőzet, kisüt a nap, ugyanakkor a déli és a nyugati országrészben maradhatnak erősen felhős, borult körzetek. Hajnalra foltokban köd képződhet. A Dunántúlon és a Dél-Alföldön kisebb vegyes halmazállapotú (havazás, havas eső, eső) csapadék előfordulhat, a délkeleti országrészben kisebb mennyiségű ónos eső sem kizárt. Másutt csapadék nem valószínű. Az északi szelet többfelé élénk, a Nyugat-Dunántúlon és estétől keleten erős, viharos lökések kísérik. Hajnalra nagyrészt -7 és +1 fok közé hűl le a levegő, de a kevésbé felhős, hóval borított, illetve fagyzugos tájakon jóval hidegebb is lehet. Délutánra 2 és 7 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Kedden délen kezdetben még több lehet a felhő, arrafelé hajnalig kisebb vegyes halmazállapotú csapadék (havazás, havas eső, eső) is előfordulhat. Később arrafelé is csökken a felhőzet, így általában derült vagy gyengén felhős idő várható, csapadék nélkül. Az északi, északkeleti szelet továbbra is többfelé kísérhetik élénk, a Nyugat-Dunántúlon és keleten erős lökések. Hajnalra jobbára -5 és +1 fok közé hűl le a levegő, de a kevésbé szeles középső országrészben -10 fok is lehet. Délután 1, 6 fokot mérhetnek - írják a meteorológusok.