Hatalmas az ováció a Fidesz ünnepségén este háromnegyed 11-kor. Egész jól nézünk ki, egyre jobban nézünk ki, talán még sohasem néztünk ki olyan jól, mint ma este. Hatalmas győzelmet arattunk, akkora győzelmet, hogy még a Holdról is látszik, de Brüsszelből egészen biztosan - mondta Orbán Viktor miniszterelnök győzelmi beszédében. Orbán mindenkinek megköszönte a munkát és a szavazatokat, külön kiemelte a határon túlról szavazó magyarokat. A kárpátaljai magyaroknak azt üzente, hogy az anyaország velük van.

Orbán azt üzente a nemzetközi szervezeteknek, hogy kidobott pénz volt, amit a baloldalra költöttek. Most kellett a legnagyobb túlerővel megküzdeni - tette hozzá. Ebben az egyesült ellenzék mellett ott voltak a nemzetközi erők, de még az ukrán elnököt, Volodimir Zelenszkijt is megemlítette. Azt reméli, hogy bár még nem ismerjük a népszavazás eredményét, reméli, hogy a gyerekeket is sikerült megvédeni. Orbán a Fidesz győzelmét a külföldi barátainak is ajánlotta.

Orbán beszéde után Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Kossuth Lajos azt üzente című dalt kezdte énekelni a mikrofonba.