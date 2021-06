Másfél-két hónapnyi előnyünk van az Európai Unióhoz mérten, mert hamarabb volt vakcina, de aggasztó, hogy még most is van 3 millió oltatlan, potenciálisan beteg magyar - mondta a miniszterelnök péntek reggeli szokásos interjújában a Kossuth rádióban.

Orbán Viktor újfent az oltás felvételére ösztönzött mindenkit, lévén hiába van itt a szép nyári idő, ha ezt elmulasztja, „megtalálja a vírus”.

Minden adóemelés méreg

Előkerült a minimumadó kérdése is, amivel kapcsolatban Orbán Viktor azt mondta, hogy ez az adóemelés "méreg" a magyar gazdaság számára. A miniszterelnök ugyanis attól tart, hogy nem fogjuk tudni eladni a termékeinket, ami miatt pedig rosszabbul fogunk élni. Mivel a lakossághoz mérten több élelmiszeripari és ipari terméket előállító, exportorientált ország vagyunk, ezért a miniszterelnök szerint Magyarország érdeke az, hogy ne fogadjon el kívülről ráeröltetett adószabályokat. Magyarország elutasít minden olyan kezdeményezést, ami nemzetközi szinten adóemelést írna elő, és rontaná a magyar versenyképességet - hangsúlyozta a miniszterelnök.

Most költeni kell, nem tartalékolni

A költségvetésről elmondta, szeretnénk hitelezők lenni, ehhez kevés volt a 10 év, továbbra is az lenne a jó ha a hiány nulla lenne, és az adósság is nulla közlében lenne. A miniszterelnök szerint azonban a költségvetési hiány és az államdósság jelentős csökkenése a következő 1-2 évben még nem várható.

Szerinte most a helyreállítás időszaka van, nem a tartalékolásé, ezért a következő egy évet - beleértve a 2022-t is - arra kell használni, hogy "visszaerősítsük a gazdaságot és a családokat". Tehát a járványhelyzetből való újraindulásban most nem tartalékolni kell, hanem úgy kell költeni a pénzt, hogy biztosítottak legyenek az olyan célok, mint a 13. havi nyugdíj visszaépítése, fiatalok adómentessége, és ki kell dolgozni a vállalkozói szektorral, hogy miként lehet megoldani a 200 ezer forintos minimálbér kérdését.

Mindenki maradjon ott, ahol született

A jövő heti brüsszeli EU-csúcs két fő témája Orbán szerint a klímaváltozás és a migráció lesz. Utóbbival kapcsolatban elmondta, hogy a csúcson az egyik komoly kérdés az lesz, hogy délen megnőtt a migrációs nyomás, a déli országok pedig sürgetik a kvótát.

A migráció rossz dolog, az alapeszméje is rossz. A Jóisten nem véletlenül oda teremtette az embert, ahová született

- fogalmazott a kormányfő, aki azt is hozzátette, hogy "mi eleve nem támogatjuk a migrációt". Ugyanakkor azt is elismerte, hogy van olyan, hogy "megölik az embereket vagy éhínség tör ki", vagy elnyomástól szenvednek az emberek, és akkor el kell menekülni, de a célnak ilyenkor is annak kell lennie, hogy a menekültek minél előbb visszatérhessenek oda, ahonnan el kellett jönniük.

A miniszterelnök szerint Magyarország szempontjából négy migrációs védvonalunk van: keleti irányban Afganisztánban, déli irányban Malinál van. Ezekben az országokban kell megállítani a migrációt – véli Orbán Viktor. A második védvonal a Földközi-tenger és Törökország, a hármas számú védvonal Szerbia, a negyedik már a szerb–magyar határon lévő kerítés – sorolta a kormányfő, aki azt is megjegyezte, hogy a NATO, és benne Magyarország ezért van jelen Afganisztánban, több közép-európai ország pedig Maliban.

Félreértik a pedofiltörvényt?

„Nekünk nem tűnik melegellenesnek a törvény, de ebben a kérdésben a melegek véleménye számít” – mondta a kormányfő a pedofiltörvényre vonatkozó kérdésre válaszolva. A miniszterelnök úgy látja, azért sem melegellenes a törvény, mert a 18 év felettiekre nem vonatkozik, "a gyerekeinkre vonatkozik a törvény".

Ha a melegközösség tagjai elolvassák a törvényt, akkor a miniszterelnök szerint látják, hogy a törvény kiindulópontja a gyermekek szexuális nevelése, ami szerinte kizárólag a szülőkre tartozik, „azt semmilyen intézmény nem veheti el". Orbán szerint "az iskolai szexuális nevelés korlátait nagyon világosan fel kell állítani, és meg kell védeni a kiskorúakat attól, hogy olyan tartalomhoz jussanak, amely ellentétes azzal az elgondolással, amelyet a szüleik helyesnek tartanak.”

Meg kell várni a 18 éves korhatárt és akkor dönthetnek arról, hogy mit és hogyan akarnak csinálni, de addig a szülők jogait tiszteletben kell tartani - fogalmazott Orbán Viktor, aki úgy vélte Brüsszel nem tud fogást találni a törvényen, így nem tud kötelezettségszegési eljárást indítani emiatt.

Új konzultáció jön

A kormány új nemzeti konzultációt indít. Ennek célja a járvány utáni pillérek kijelölése.

Ez izgalmas konzultáció lesz

- mondta Orbán.