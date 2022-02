Az, amit a magyar baloldal kér, hogy küldjünk katonákat a háborús övezetbe, nélkülözi a stratégiai türelem és nyugalom erényét. Erre nincsen semmi szükség, mint ahogyan azt sem kell sürgetni, hogy Magyarország fegyvereket küldjön ebbe a térségbe - idézi a portál a miniszterelnököt.

Orbán azzal érvelt, szomszédos országról van szó, számolni kell azzal, hogy az oda küldött fegyverekkel esetleg magyar emberekre is lőnek majd, "hiszen Kárpátalján magyarok is élnek, onnan is vonultattak be katonákat."

A riporter a német és olasz fegyverszállításokat vetette fel, erre reagálva úgy folytatta: "A vita elméleti jellegű, nem tud változni a magyar álláspont, mert nincs olyan fegyver, amit nélkülözhetnénk. A magyar hadseregnek minden fegyverére szüksége van ahhoz, hogy fel tudjunk vonulni az ország keleti határainál és szükség esetén meg tudjuk védeni a határainkat" – tette hozzá a kormányfő.

Nem kell atomtudósnak lenni, hogy valaki különbséget tegyen a messzi muszlim tömegek jobb remény érdekében érkezők és az Ukrajnából menekülők közt – mondta Orbán a német közrádió felvetésére, mely szerint a menekültek befogadása álságos a korábbi migránsellenes retorika tükrében. "A távolabbról érkezők több biztonságos országon átmennek, de Ukrajnából hova menjenek?" – mondta.

"Háború van. Most nem okosnak kell lenni, hanem egységesnek. Amilyen szankcióban az uniós országok egyetértenek, azt mi támogatni fogjuk" – mondta Orbán, szerinte az ezzel ellentétes információk dezinformációk, amikkel szemben minél gyakrabban és aktívabban kell kommunikálniuk.

"Az a vád is felmerült, hogy Magyarország vétózta meg a nemzetközi bankközi utalási rendszer leállítását" – vetette fel a riporter Oroszország a bankközi SWIFT-rendszerből való kizárásáról. "Ez egy hazugság. Dezinformáció, elegánsan fake news, magyarul hazugság." Hozzátette, hogy az információs háborúnak nagy jelentősége van, mert "a szó már majdnem tett".

"Olyasmit indítványozni gazdasági szankciók terén, aminek a kárát mi fogjuk elszenvedni és olyan szankciókat kezdeményezni, aminek az lesz a vége, hogy mi, magyarok fizetjük meg a háborúköltségét, nem értelmes dolog. Paks II-t és az energia kérdését ki kell hagyni a szankciós kérdésekből, egyébként mi fogjuk megfizetni a háború árát" – folytatta. Ugyanakkor a miniszterelnök szerint ettől nagyon messze vannak az uniós tagállamok, mert közülük sokaknak nagyon hátrányos lenne. "Nem érinti, nem is érintette és amíg én vagyok a miniszterelnök, nem is fogja érinteni" – felelte a riporter azon kérdésére, hogy az energiabiztonságot és a rezsicsökkentést érinti-e az Oroszországgal szembeni szankciós csomag.

Orbán elmondta, hogy Brüsszel nem adott pénzügyi segítséget a muszlim menekültek idején, pedig Magyarország nem csak a saját határait védte. Szerinte most is egy abszurd helyzet van, de azt javasolja, hogy Brüsszelre ne számítsunk, „csak magunkra”, illetve a NATO-ra. Ha közel kerül a veszély Magyarország határaihoz, akkor a magyar hadsereg minden erőfeszítése ellenére is teljes védelmet csak a NATO kötelékén belül tudunk biztosítani Magyarország számára" - tette hozzá a politikus.

A teljes interjú alább megtekinthető: