Fontos változások jönnek a postán, a kézbesítési határidőt és postások fegyverviselését is átírják

Több ponton is változik a Postai szolgáltatásokról szóló törvény, ha a parlamenten átmegy a Semjén Zsolt által benyújtott törvényjavaslat. A postások fegyverviselését most már maga a munkáltató szabályozza, és az elsőbbségi levelek is csúszással érkezhetnek meg, úgyis csak kevés ilyet küldenek, és az unió sem ír elő határidőket.