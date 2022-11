Balogh Attila: mindenki elhitte, hogy a napelemes beruházások pénzügyi modellje jóelőre kiszámítható marad

Jó pár évvel ezelőtt drónos videót forgattunk magyarországi napelem réteken, és a nagy forróságon kívül az maradt erről, hogy mennyire meglepett: a rendszerek többsége Huawei invertert és alállomásokat használt az álltalam addig leginkább ismert ABB helyett. A cégek magyarázata is meglepett, de nekem akkor esett le, hogy mekkora üzlerti potenciál is van abban, ami a napelemek és a hálózati csatlakozás közötti területen beépítésre vár. Jelenleg a napelemes rendszertelepítéseket lassító egyik ok az, hogy ezekől az eszközökből, berendezésekből nincs elég a piacon. Az okokról és a kiutakról a Napi.hu friss videós podcastjában Balogh Attilát, a Huawei divízióvezetőjét, senior account manegerét kérdeztem.