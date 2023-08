Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint rohamosan nő az allergiától szenvedők száma, 2050-re a világ lakosságának fele érintett lesz. Az allergia kialakulását egyre több tényezője befolyásolja, ezek közé tartozik többek között a globális felmelegedés , genetikai okok, az élelmiszer-adalékanyagok, továbbá különböző társadalmi és környezeti tényezők. A globális felmelegedés miatt az elmúlt tél is kifejezetten enyhe volt, ami hozzájárult ahhoz, hogy a növények a szokásosnál korábban kezdtek el virágozni, így az allergiaszezon is kitolódott.