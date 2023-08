Vasárnapig, vagyis augusztus 6. éjfélig a pótfelvételi eljárás keretében még lehet jelentkezni a szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre. Azok pótfelvételizhetnek, akiket a július 26-án zárult általános eljárásban egyetlen általuk megjelölt képzésre sem vettek fel, vagy idén nem jelentkeztek a felsőoktatásba.

Az idei pótfelvételi eljárásban 35 egyetemen és főiskolán van lehetőség egyes szakokra állami ösztöndíjas formában is jelentkezni. Önköltséges képzéseket 47 intézmény kínál valamennyi képzési területen. Összesen négy és félezer helyre lehet jelentkezni.

Azt is tudni kell, hogy csak egy egyetem egyetlen képzését jelölheti meg a pótfelvételiző, a jelentkezést ugyanúgy, mint az általános felvételi eljárást az ügyfélkapun keresztül kell bonyolítani.

A pótfelvételi ponthatárait augusztus végén hirdeti ki az Oktatási Hivatal. A 2023. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban már meghirdetett képzések esetében a pótfelvételi ponthatára nem lehet alacsonyabb a 2023. július 26-án meghatározottnál.

Maradtak még államilag finanszírozott helyek is



Még állami ösztöndíjas képzéseket is el lehet csípni. Akadnak üres helyek agrár, hitéleti, informatika, műszaki, orvos- és egészségtudomány, pedagógusképzés és természettudomány képzési területek bizonyos szakjaira is.

Ha a felsőoktatási intézmények alkalmassági, gyakorlati vizsgát vagy – elsősorban mesterképzések esetében – felvételi vizsgát írnak elő, a pótfelvételi hirdetményében jelzik. Ugyancsak itt közlik a vizsga időpontját, az idő rövidsége miatt külön behívó levelet általában nem küldenek.

Nézzünk néhány példát! Az Óbudai Egyetem (ÓE) a pótfelvételi eljárásban több új szakot is meghirdetett, itt is találhatók állami ösztöndíjas helyek is. A fiatalok kiberbiztonsági mérnöki alapképzésre, valamint sportközgazdász és infrastruktúra-építőmérnök mesterszakra is jelentkezhetnek – mondta Kovács Levente, az intézmény rektora.

Ezen túl műszaki, informatikai és gazdasági területeken piacképes diplomát nyújtó képzések közül választhatnak a pótfelvételizők. Az ÓE alap- és mesterszinten is biztosít lehetőséget a felsőfokú tanulásra a pótfelvételik során. A diákok jelentkezhetnek műszaki, informatikai, természettudományi, gazdaságtudományi, valamint pedagógiai területekre Budapestre, Székesfehérvárra, Kaposvárra és Salgótarjánba is.

De más budapesti egyetemeken is vannak helyek:

a Budapesti Gazdasági Egyetem 95;

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 309;

az Óbudai Egyetem 625 ;

; a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (Műegyetem) 1553 ;

; a Semmelweis Egyetem 20;

az ELTE 1861 ;

; a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem 100 helyre hirdetett meg pótfelvételit.

A Budapesti Corvinus Egyetem, a Magyar Képzőművészeti Egyetem, a Budapesti Kortárs Főiskola, a Metropolitan Egyetem és a Wekerle Sándor Üzleti Főiskola állami ösztöndíjas helyein teltház van és nem hirdettek pótfelvételi eljárást.

A vidéki egyetemek közül:

a Miskolci Egyetem 1145;

a Szegedi Tudományegyetem 2475;

a Debreceni Egyetem 1562 ;

; a győri Széchenyi István Egyetem 1874 ;

; a veszprémi Pannon Egyetem 1079 ;

; a gödöllői Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem 670;

a Pécsi Tudományegyetem 699 helyre várja a jelentkezőket.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) azt közölte: nappali és levelező képzéseken is hirdet pótfelvételit, több karon is várják a hallgatókat. Mint írták, a Hadtudományi és Honvédtisztképző Karon, a Rendészettudományi Karon és a bajai Víztudományi Karon is vannak üres helyek.

Az NKE az általános felsőoktatási felvételi eljárásban 2300 hallgatót vett fel. Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karon (ÁNTK) is lehet még jelentkezni nappali és levelező képzésekre is. De vannak szabad helyek a szeptemberben induló, kétéves kommunikáció- és médiatudomány mesterképzésre is.