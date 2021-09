Egyértelműen elindult a koronavírus-járvány negyedik hulláma, a fertőzöttségi adatok mindenhol emelkedésbe váltottak. A korlátozások hazai szigorításáról ugyanakkor továbbra sincsenek hírek, noha egyre több virológus, immunológus javasolja legalább a beltéri maszkviselést.

A legtöbb közösségi programon, helyen nincs szükség a védettségi igazolvány bemutatására sem. Igaz, a kártya korlátozottan alkalmas a védettség igazolására, hiszen már az első adag vakcina - ami a statisztikák szerint nagyon alacsony szintű védettséget nyújt - felvételét követően, rekordsebességgel kipostázták az érintetteknek. Sokan közülük ezért el is "feledkeznek" a második adaggal való oltakozásról, mondván bulizni így is lehet - mint az például abból telexes videóból is kiderül, amelyben egy megkérdezett fiatalember erre való hivatkozással hárítja el a virológus érveit a 2. vakcina beadatása mellett.

Védettségi igazolvány nélkül lehet bemenni a vendéglátó üzletekbe, szálláshelyekre, szabadidős létesítményekbe, és az előreváltott ülőhelyes nézőtérrel megrendezett kulturális rendezvényekre, előadásokra. Nincs távolságtartási szabály és négyzetméter alapú létszámkorlát sem. A családi események, magánrendezvények esetén az eddigi 50 fős létszámkorlátozás 100 főre, a lakodalom esetén a 200 fős létszámkorlátozás 400 főre emelkedett a június végi lazítással.

Ugyanakkor a sportrendezvények, a zenés-táncos rendezvények, illetve a zárt térben tartott, vagy 500 főt meghaladó, egyéb szabadtéri rendezvények látogatásánál maradt a létszámkorlátozás és védettségi igazolvány is szükséges a részvételhez Maszkot jelenleg csak a kórházak és a szociális intézmények látogatásakor kell viselni.

Mi van a színházakkal?

A színházlátogatási kondíciókkal kapcsolatban ugyan volt némi zavar, szeptember 3-án a Vígszínház például arról tájékoztatta a nézőket, hogy az előadásokon csak védettségi igazolvánnyal lehet részt venni, ám az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) szeptember 4-i közleményben cáfolta ezt. Ha az Emmi nem is várja el a színházrajongóktól a kártya felmutatását, megteszi helyette más. Az Örkény Színház például, amelynek honlapján olvasható közleményben Mácsai Pál igazgató azt írja:

„Az Örkény Színház a járvány megjelenése óta mindig nézőinek és dolgozóinak elérhető legnagyobb biztonságára törekedett. Most is így teszünk, ezért előadásaink látogatását a kötelezően előírtnál szigorúbb feltételhez kötjük. Előadásainkon védettségi igazolványt kérünk. Tizennyolc éven aluli nézőink is védettségi igazolvánnyal, vagy védett felnőtt felügyelete mellett látogathatják előadásainkat. Meggyőződésünk, hogy ez szolgálja legjobban mindannyiunk védelmét, így az oltatlanokét is, akik különösen kitettek egy esetleges fertőzésnek.”

A Vadászati Világkiállításra és az Eucharisztikus Kongresszusra összesereglő több tízezer látogató tömörülése ugyan azt sugallja, mintha a járvány delta variáns keltette negyedik hulláma nem igazán izgatná az embereket, ugyanakkor a Pulzus Kutató friss, a Napi.hu megbízásából készült reprezentatív felméréséből kiderül, sokan számítanak arra, hogy hamarosan ismét szükség lesz a védettségi igazolványokra. A felmérés szerint a válaszolók 79 százaléka őszre várja, hogy a hotelek, éttermek és mozik látogatása csak az igazolvány birtokában lesz lehetséges, s mindössze a válaszolók 11 százaléka vélte úgy, hogy nem lesz szükség ekkora szigorítása.

A felmérés eredménye szerint a várakozásokban nincs érdemi különbség nemek szerint. A nők csak egy hajszálnyival tűnnek bizakodóbbnak, 13 százalékuk egyáltalán nem számít az igazolvány újbóli elővételére, szemben a férfiak 9 százalékával. Igaz, a nők 78 százaléka is már készíti őszre a kártyát, míg a férfiak 80 százaléka véli így.

Korosztályonként érdekesebben fest az eredmény. A legfiatalabbak, a 18-39 éves korosztály készül legnagyobb arányban (85 százalékuk) a kártya őszi szükségességére, míg a középkorúak (40-59 évesek) háromnegyede, a 60 éven felülieknek pedig a 76 százaléka gondolja úgy, hogy rövidesen ismét szüksége lesz a védettségi igazolványra.

Az átlagos 11 százalékkal szemben a válaszadó 60 éven felüliek 17 százaléka abban bízik, hogy nem lesz szükség ilyen intézkedésre. A legfiatalabb korcsoportban mindössze 5 százalék vélte így.



Iskolázottság szerint az alapfokú végzettségűek gondolták legnagyobb arányban (14 százalék), hogy nem kell majd ilyen szigorítás, és ebben a csoportban mondták a legkevesebben - 77 százalék -, hogy őszre várják az igazolvány újbóli bevezetését.

Ugyanakkor az átlagos 79 százalékkal szemben a diplomások 86 százaléka számít erre a lépésre a közeljövőben. A felesőfokú végzettségűeknek csak 3 százaléka véli úgy, hogy nem kell majd újra felmutatni a védettséget igazoló kártyát.



Lakóhely szerint nézve az eredményeket kiderül, hogy a budapestiek jóval az átlag fölötti arányban készülnek ősszel a szigorításra, 87 százalékuk legalábbis akkorra várja a kártya ismételt bevezetését.

A megyeszékhelyek, városok és községek lakói valamivel az átlag (79 százalék) alatti arányban válaszolták azt, hogy őszre várhatóan újra szükség lesz az igazolványra.





Ezt kell tudni a kutatásról A Pulzus Kutató felmérése 1000 fő megkérdezésével történt, a válaszok reprezentálják a magyar felnőtt lakosság véleményét. Ez azt jelenti, hogy az adatok nem, kor, iskolai végzettség és településtípus szerint a magyar alapsokasági adatoknak megfelelően tükrözik a felnőtt, 18 pluszos lakosság véleményét

