Nagy növekedéssel, a közeljövőre nézve pedig sok kockázattal és az elmúlt években megszokottnál magasabb inflációval számolnak itthon és globális szinten is a Raiffeisen Bank közgazdászai.

Mint azt Török Zoltán, a pénzintézet vezető elemzője a vállalat legújabb, negyedéves stratégiájának bemutatásán elmondta:

Idén 6, jövőre 5,5 százalék lehet a GDP növekedési üteme.



A monetáris politika 12-18 hónapos időhorizontján, vagyis 2022 második félévében, jó esély van arra, hogy közel kerüljünk a 3 százalékos inflációs célhoz, de ehhez szükséges az is, hogy a forint árfolyama stabilizálódjon - lehetőleg a korábbinál némileg erősebb, de semmiképpen nem gyengébb szinten.



Nemsokára abba is hagyhatja a Magyar Nemzeti Bank a kamatemelést. Mindazonáltal számos olyan kockázattal kell számolni, mint amilyen a covid negyedik hulláma.

Nem a mostani volt az infláció teteje

Török szerint most várható egy mérséklődés a magyar inflációban, de az elmúlt hónapok 5 százalékos rátáját még magasabb, akár 5,7 százalékos szint követheti majd novemberben.

A Raiffeisen szerint a jegybank által indított kamatemelési ciklus vége 1,2 százalékos alapkamat lesz.

Török hangsúlyozta, hogy az eddigiek alapján várhatóan a monetáris tanács az első adandó alkalommal abbahagyja a szigorítást.

Mivel sok külső tényező is változik, és a Raiffeisen szerint is elérhető az MNB 3 százalékos inflációs célja 2022 második felében, ez már a szeptemberi inflációs jelentés kommunikációjában is megjelenhet.

Visszaüt a gazdaságélénkítés Amerikában

Furcsa helyzetet eredményezett a kormányzati gazdaságélénkítés az Egyesült Államokban, ami okoz némi fejtörést a jegybanknak, de Blahó Levente elemző szerint végzetes baj azért nincs.

Mint az elemzésből kiderül:

elérése is nehéz lehet. Ugyanakkor a főként bázishatás miatt megugró infláció fokozatosan visszatérhet a jegybank által preferált szintre. Bőséges munkahely áll rendelkezésre és a bérek is nőnek, így a GDP motorját adó fogyasztás biztosítja majd a 40 éve nem látott bővülést, még ha az év eleji optimizmus mérséklődik is.



Az olajár szinte töretlen emelkedése az OPEC+ munkája, amit a kinyíló gazdaságok megugró kereslete mellett korlátozott kínálattal biztosít. A júliusi döntés kudarca még nem jelenti a kartell végét és az olajárak csökkenését, de repedések már mutatkoznak a szokatlan együttműködésben.

Blahó kérdésünkre elmondta, a költségvetési támogatás gáncsa a monetáris politikának nem fog semmilyen komoly ellentéthez vezetni a felek között.

Ami Amerikában van, az normalizálódás, nem szigorítás

- mondta. Ebből adódik, hogy még 2022-ig tényleges pénzkiszívás nem lesz, ha vissza is vesz a Federal Reserve, az még akkor se lesz hatalmas léptékű.

Megnyugszik Európa is

Idén az eurozóna is simább pályára gazdaságilag, jövőre pedig az átmeneti terheket is elkezdheti ledobni magáról a térség – mondta Pálffy Gergely elemző.

Az Európai Központi Bank a korábbi iránymutatásáról áttért egy szimmetrikus, 2 százalékos inflációs célra, ami Pálffy szerint egy korrekció, reagálva az ingatlanárakra, semmint egy korszakos váltás.

Az infláció nem akkor kérdés mint amekkora hangsúlyt fektet rá a piac és a sajtó

- mondta

Az elemzés alapján:



Az euróövezet gazdasági teljesítménye a második negyedév során feltehetően az eddigi várakozásoknál is erőteljesebb lehetett az alapján, amit a már megjelent adatokból, felmérések indokolnak, lehet kétszámjegyű ugrás is.

Az Európai Központi Bank kivár a válságkezelő intézkedések elvonásának megkezdésével. Az ezzel kapcsolatos kommunikáció a hozamokat és az euro-dollár árfolyamot a második negyedévben „délnek” fordította, az irány pedig rövidtávon akár fenn is maradhat, hacsak a kincstári optimizmus nem fokozódik.