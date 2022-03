Magyarországon az infláció a következő hónapokban tovább emelkedik, átmenetileg pedig a 12,7 százalékot is elérheti a nyáron, majd onnan kezdhet fokozatosan visszasüllyed a jegybanki toleranciasáv irányába.

A 2022-es prognózisunk az éves átlagos inflációra 10 százalék, a 2023-as 6 százalék, a 2024-es pedig 4,4 százalék. Ehhez idén 2,5 százalékos, jövőre 2 százalékos, azt követően pedig hosszabb távon átlag 3,5 százalék körüli GDP-növekedéssel számolunk pillanatnyilag - írták friss elemzésükben a Raiffeisen Bank elemzői.

Az effektív kamat körül alakulnak a Bubor-kamatlábak is, amelyek közül a 3 havi kamat már 6,43 százalékon jár, a határidős kamatmegállapodások, vagyis FRA-k alapján pedig további határozott lépéseket vár a piac, azok ugyanis már 8% körüli tetőzést vetítenek előre a 3 havi Bubor számára. Ez a jegyzések alapján fél-háromnegyed év múlva, vagyis valamikor 2022 utolsó negyedévében következhet be - vélik a bank elemzői.

A jegybank értékelése sokat nemcsak 2021. decemberhez képest, amikor legutóbb inflációs és növekedési prognózisokat közöltek, de a februári üléshez képest is, amely az ukrán háború előtt két nappal volt. A szigorú iránymutatást megalapozó pesszimista értékelés középpontjában az infláció állt, jóllehet annak növekedésre gyakorolt hatása is szemmel látható az új előrejelzésekben. A 2022-es inflációs várakozás a decemberi 4,7-5,1 százalékos sávról 7,5-9,8 százalékra, a 2023-as pedig 2,5-3,5 százalékról 3,3-5 százalékra ugrott, 2024-re vonatkozóan pedig gyakorlatilag változatlan, vagyis 2,5-3,5 százalék közötti maradt. A jegybank GDP-prognózisa idénre 4-5 százalékról 2,5-4,5 százalékra romlott, az alacsonyabb bázis miatt azonban a 2023-as 3,5-4,5 százalékról 4-5 százalékra emelkedett, miközben a 2024-es változatlan, azaz 3-4 százalék maradt.

A Raiffeisen prognosztái ebben a környezetben az alapkamat tetőzését 6,9 százalékon várják 2022 harmadik negyedévében, míg a 3 havi Bubor csúcsa 7 százalék lehet, ahonnan 2023 harmadik negyedve előtt nem valószínű, hogy csökkenés indulna. A kamatokra vonatkozó becsléseket többségében felfelé mutató kockázatok övezik - írták az elemzők.

A forintnak az euróval szemben a 370-es szint egyelőre erős falnak bizonyul, még úgy is, hogy az affektív kamatok (BUBOR, FX swap implied) mostanra jócskán "kipárnázták" a hazai devizát az eladói nyomással szemben, amely időközben magától is alábbhagyott a globális piaci sokkot követő általános korrekcióval egyetemben.

Ezzel együtt "benne van a pakliban", hogy visszatér 370 alá az árfolyam rövid távon, pláne úgy, hogy a kamatemelések is minden bizonnyal még jó ideig folytatódnak, a jegybank ígérete szerint pedig még akár határozottabb ütemben is, amiből valójában a legutóbbi döntés alkalmával a piac már kapott is kóstolót. Nem kell hozzá tehát sok, csupán annyi, hogy az ukrán háborús helyzet a mostaninál rosszabb forgatókönyveket már ne hozzon felszínre. A Raiffeisen alapforgatókönyve szerint az idei második negyedév még 375 körüli, majd a harmadik már 370 körüli szinteket hoz, a sáv pedig az idei utolsó három hónapban 365-ig süllyedhet, idővel pedig még lejjebb, amennyiben a háború, valamint az azzal együtt járó gazdasági és piaci kockázatok elhalványulnak.