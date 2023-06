Legjobb magyar egyetemként a top 400-ba került a Times Higher Education legfrissebb, az ENSZ fenntarthatósági céljai alapján készült rangsorban a Debreceni Egyetem. A brit szervezet listáján három kategóriában és összesítésben is jelentőset lépett előre az cívis város egyeteme.

A Times Higher Education (THE) legújabb Impact Ranking 2023 rangsorában az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljai mentén, 17 kategóriában vizsgálta 112 ország 1591 felsőoktatási intézményének társadalmi és gazdasági szerepvállalását, valamint hatásait.

A neves brit rangsorkészítő a Debreceni Egyetemet (DE) hat kategóriában minősítette, összesítésben legjobb magyar egyetemként a DE 301-400. helyet szerezte meg – írja a Debreceni Egyetem(DE) a weboldalán.

A cívis város egyeteme lett a legjobb magyar egyetem a Partnerségek a célokért (Partnership for Goals) kategóriában, ahol a tavalyi 201-300. helyről a 99. pozícióba lépett előre. Ebben a kategóriában az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljaihoz kapcsolódó oktatási, kutatási és társadalmi szerepvállalási tevékenységet vizsgálták.

Több kategóriában is javítottak



Tovább javította minősítését az intézmény az egyetemek gazdasági témájú kutatásait, valamint a gyakorlati képzéshez és a szakmai gyakorlati helyekhez való hozzáférést vizsgáló Fenntartható növekedés (Decent Work and Economic Growth) kategóriában is, ahol a 101-200. helyet érte el.

Szintén a legjobbak között van a DE és a 201-300. helyet érte el az Élet a víz alatt kategóriákban. Itt a témához kacsolódó kutatások, a vízi ökoszisztémákhoz fűződő oktatási és tudományos tevékenység, a vízre veszélyes hulladék ártalmatlanítása, valamint a helyi vízi ökoszisztémák fenntartását vizsgálták.

Az Egészség és jóllét (Good Health and Wellbeing) kategóriában az egészségügyi képzésben részt vevő hallgatók számát, arányát a teljes hallgatói létszámhoz viszonyítva, az egészségügyi kutatásokat, ipari együttműködéseket, valamint az egészséges életmódhoz kapcsolódó infrastruktúrát vizsgálták, míg a Fenntartható városok és Közösségek (Sustainable Cities and Communities) témájában az intézmények fenntarthatósággal kapcsolatos kutatásai, valamint a kulturális örökség megőrzése és a helyi közösségek számára elérhetővé tétele kapcsán tett erőfeszítései játszottak szerepet. Mindkét kategóriában a 301-400. helyen zárt a debreceni intézmény.

A THE 2023-as összesített listáját az ausztrál Western Sydney University vezeti, második a brit University of Manchester, a harmadik helyen pedig a kanadai Queen’s University áll.

A brit rangsorkészítő listáján a hazai intézmények közül a Debreceni Egyetem mellett egyebek mellett az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Pécsi Tudományegyetem és a Semmelweis Egyetem kapott helyet.