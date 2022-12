Indokolt, hogy a kormány rendeleti úton hajtson végre módosításokat a 2023-as költségvetésben – jelentette ki az InfoRádiónak Csiki Gergely, a Portfolio elemzője. A szakértő állítását többek között azzal támasztotta alá, hogy a rendeleti úton a kormány azonnal tud reagálni a váratlan eseményekre és előre kiszámíthatatlan hatásokra, amelyek például egy háborús helyzettel, valamint az energiaválsággal járnak.

A világpolitikai és gazdasági helyzet, amelyben élünk ugyanis többek között átírja:

a korábbi forgatókönyveket;

a makrogazdasági pályát;

az inflációt;

a növekedési kilátásokat;

a költségvetés bevételi- és kiadási oldalát.

A Portfolio elemzője szerint a 2023-as költségvetést még négy százalék feletti növekedésre tervezték és fogadták el a nyáron 5,2 százalékos inflációval, és ennek megfelelő nyugdíjemelésekkel.

Ugyanakkor – tette hozzá Csiki Gergely – jelenleg ennél jóval magasabb infláció várható, bizonyos elemzők akár 15-16 százalékos pénzromlási mértékről is beszélnek. Ez pedig akár tíz százaléknál is magasabb nyugdíjemelést is szükségessé tehet.

Csiki Gergely úgy látja, a kormány gőzerővel dolgozik azon, hogy megússza a recessziót, amelynek két fő eszköze:

a GDP-növekedést akár célzott programokon keresztül támogatnák. Valamint a rezsicsökkentés megvédése.

Varga Mihály már készül a 2023-as nyugdíjemelésre

Varga Mihály pénzügyminiszter hivatalos oldalán tette közzé a hét elején, hogy összeült, és a nyugdíjemelésről tárgyalt a Gazdasági Kabinet. A tárcavezető arról is posztolt, hogy januártól újabb nyugdíjemelés várható, februárban pedig érkezik a 13. havi nyugdíj.

Mindezt azok után ígérte meg a pénzügyminiszter, hogy novemberben az akkor esedékes nyugdíjak nyugdíjprémiummal és a nyugdíj-kiegészítéssel együtt érkeztek az érintettekhez. Mindez az jelenti, hogy összesen több mint 620 milliárd forint jutott el a magyar nyugdíjasokhoz.

Miután a novemberi emeléssel az átlagnyugdíj 172 ezerről 179 ezer forintra nőtt, 2023 januárjától 22 ezer forinttal, havi 196 ezerre emelkedhet itthon az átlagnyugdíj.

Orbán Viktor egyszámjegyű inflációra készül

A miniszterelnök egy keddi rendezvényen közölte, hogy a 2023-as költségvetés nem bír el járulékcsökkentést. A kormány mindeközben kiemelt céljának tekinti, hogy jövő év decemberére egyszámjegyű legyen az infláció. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy szerinte a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben szükség van állami beavatkozásokra.

Jövőre ki lehet maradni az európai recesszióból, és fontos cél, hogy 2023 decemberére egy számjegyű legyen az infláció. A nehéz gazdasági helyzetre való tekintettel saját mentőcsónakot ácsol a kormány, de a magyar költségvetés nem tud kigazdálkodni járulékcsökkentést – fejtette ki Orbán Viktor miniszterelnök a KAVOSZ „20 éves a Széchenyi Kártya Program” című keddi rendezvényén.

A miniszterelnök arra is kitért, hogy a jövő évi költségvetésből kevesebb forrás jut majd bizonyos célokra: kifejtette, hogy a kormány nem tudja csökkenteni a TB-járulékot, mert a költségvetés már a falnál van, nincs hová hátrálni.

Orbán Viktor kihangsúlyozta: a jelenlegi energiakrízisben szükség van állami beavatkozásokra.

A kormányfő után értékelte az aktuális gazdasági helyzetet értékelve arra is kitért, hogy egy válságos helyzetben tervezi újra a kormány a jövő évi költségvetést, rendeli úton. Orbán Viktor arra is kitért: a kormány célja, hogy 2023 decemberére egyszámjegyű legyen az infláció.