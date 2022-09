Az idei nyári utazási szezon nagyon népszerű volt. Sokak számára több mint 2 éve ez volt az első alkalom, hogy repülővel utazhattak. A Kiwi.com adatai szerint a régió országai közül a magyar piacon volt tapasztalható a leglátványosabb növekedés, itt 2021-hez képest 4,2-szeresére nőtt a lefoglalt járatok száma – derül ki a Kiwi.com, cseh központú utazási technológiai vállalat felméréséből.

Lengyelországban és Szlovákiában háromszoros növekedést regisztráltak, Csehországban a foglalások száma nemcsak a tavalyi évhez, hanem a járvány előtti időszakhoz képest is megduplázódott, míg Romániában 150 százalékos volt a növekedés.

„A járattörlések és az áremelkedések ellenére a repülés továbbra is népszerű. A Kiwi.com-on keresztül a nyár folyamán a tavalyi nyárhoz képest a régió egyes országaiban megduplázódott, Magyarországon több mint a négyszeresére nőtt a foglalások száma” - mondta Eliška Řezníček Dočkalová, a Kiwi.com customer experience igazgatója a nyári foglalási adatokról.

A Kiwi.com repülőjegy keresőmotorja által megfigyelt legfontosabb trendek között van néhány, amely külön figyelmet érdemel:

Spontán magyarok: Keresés: „bárhová” - Az összevetésből kiderül, hogy például a magyar turisták egyre inkább hajlandóak voltak a „bárhová” opcióhoz nyúlni, idén már több mint kétszer annyian, mint 2021-ben. Ez az opció lehetővé teszi, hogy olyan nyaralási célpontot találjunk, amely pénzügyi paramétereknek, időbeállításainknak megfelelő. Az utazás célpontja nem annyira fontos, mint az erre a célra elkülönített költségvetés vagy időzítés. A spontaneitásra és a választás szabadságára helyezhetjük a hangsúlyt.

Románia kedvence a last-minute városi kirándulás - A city-break, azaz egy hosszú hétvége egy-egy európai nagyvárosban, évek óta az egyik legnépszerűbb és legszívesebben választott utazási forma. A Kiwi.com elemzése szerint ez a tendencia a romániai turisták körében is hasonlóan vonzónak bizonyult az elmúlt nyaralás során, ahol a legtöbb utazó inkább a last minute városlátogatást választotta a több héttel előre történő foglalás helyett.

Előre tervező csehek és szlovákok - A csehek és szlovákok terveznek leginkább előre, ők több mint egy hónappal az utazás előtt megvették a jegyeket (átlagosan 35 nappal előbb), a lengyelek viszont úgy tűnik, jobban szeretnek rögtönözni, ők átlagosan csak 3 héttel az indulás előtt veszik meg a repülőjegyüket.

Körutazó lengyelek - A „multi-city”, vagy „több város” opció szintén egyre növekvő trend a régió országaiban, a lengyel utazók például a tavalyi évhez képest ebben a szezonban négyszer többen használták. A „multi-city” különösen hasznos, ha körutazást tervezünk. Tökéletes azok számára, akik nem akarnak egy helyben ülni, és egy utazásból akarják kihozni a legtöbbet.

A régió vizsgált országainak turistái (a magyarok mellett a csehek, a lengyelek, a románok és a szlovákok) idén nyáron is Olaszországba és Spanyolországba repültek legszívesebben. A legnépszerűbb repülős úti célok első öt helyére még Franciaország, Görögország és az Egyesült Királyság került, kivéve a szlovák utazóknál, akik szívesebben repülnek Franciaország helyett inkább Horvátországba.

A Kiwi.com adatai azt mutatják, hogy a románok és a magyarok kedvenc városa London volt az idei nyáron, a szlovákoknál Mallorca fővárosa, a cseheknél Róma áll az első helyen, a lengyel turisták pedig Párizst szerették volna látni leginkább.