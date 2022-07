Az utóbbi egy héten bizonytalanság övezte a társasházakban élők rezsijének a kiszámítását, miután bejelentették a rezsicsökkentés átalakítását.

A társasházak fűtése és a lifthasználat is sok energiát emészt fel, ami, ha megdrágul, akkor az a közös költségen is érződni fog. Van, ahol akár 40 százalékos is lehet az áremelkedés - mondta korábban az ATVHíradójában Kapolnyi György, Magyar Társasházkezelők Országos Szakmai Szövetsége az új rezsiszabályok esetleges hatásairól.

Sietniük kell a társasházakban az olcsó földgázhoz



A társasházaknál azt tapasztalták, hogy nagy problémát jelenthet, ha több albetét van, de csak egy gázmérő. Ebben az esetben, ha nyilatkozik a társasház a szolgáltatónál, akkor a kedvezmény például egy 60 albetétes háznál a hatvanszorosára nő - jelentette be Németh Szilárd kormánybiztos csütörtökön.

A Magyar Közlönyben megjelent új szabályozás szerint a társasházaknak, lakásszövetkezeteknek augusztus 15-ig kell nyilatkozniuk a kedvezményes ár igénybevételéhez arról, hány lakás van az épületben.

A lakossági fogyasztóknak minősülő társasházak és lakásszövetkezetek is jogosultak az 1729 köbméter/év földgázon felül is kedvezményes árú mennyiségre. Ennek mértékét úgy kell kiszámolniuk, hogy a kedvezményes mennyiségi limitet beszorozzák a lakóépületben műszakilag megosztott, önálló lakások számával.

A kedvezményes többletmennyiség igénybevételéhez a társasház, lakásszövetkezet mérési pontonként (felhasználási helyenként) nyilatkozik az egyetemes szolgáltatónak a lakóépületben műszakilag megosztott, önálló lakások és az épületben lévő, önálló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek számáról. Az egyetemes szolgáltató pedig a kedvezményt a nyilatkozat benyújtását követő hónap elsejétől alkalmazza.

A 2022. augusztus 15-ig beérkező nyilatkozatoknál pedig a kedvezményes mennyiséget 2022. augusztus 1-jétől kell figyelembe venni.

Aki csal, annak lesz büntetés is



Ha az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy a felhasználó társasház vagy lakásszövetkezet jogosulatlanul vette igénybe kedvezményt, akkor a jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgázt a versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell a felhasználóval elszámolni.

Ilyen büntetés lesz akkor is, ha a felhasználó a megfelelő iratokat az egyetemes szolgáltató által megjelölt legalább 15 napos határidőn belül nem bocsátja rendelkezésre - derül ki a kormányrendeletből.