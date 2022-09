Az eddiginél 40 százalékkal többen kértek valamilyen szociális támogatást az önkormányzattól az elmúlt hónapokban a XVIII. kerületben. A polgármester azt mondta az RTL Híradónak, hogy az eddigi keret megkétszerezésével készülnek a télre, de lehet, hogy ez sem lesz elég. Drávaszerdahely polgármestere pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy van olyan település, ahol ha nem kapnak támogatást az államtól, nem tudnak mindenkinek segíteni.

A megnövekedett igény a segélyre azonban nem a külkerületek és a szegény kistelepülések sajátossága. Egy 56 négyzetméteres házban élő nyugdíjas azért fordult a budaörsi önkormányzathoz segítségért, mert

a gázszámlája úgy fog 26 ezerről 118 ezer forintra nőni, hogy a nyugdíja nem éri el a 100 ezer forintot.

A város polgármestere, Wittinghof Tamás szerint még meg sem érkeztek a téli rezsiszámlák, a magas infláció miatt hónapok óta egyre több ember kér valamilyen támogatást tőlük, azok közül is, akik eddig soha nem kértek. „10-15 százalékkal többen érdeklődnek és jelentkeznek az önkormányzatnál segélyek kapcsán. Ők egyébként is nehéz helyzetben élők köréből kerülnek ki. Sokszor azt mondják, hogy Budaörs egy gazdag város, de itt is sok az egyedül élő, idős ember” – mondta az RTL Híradónak Wittinghof.

Hasonlókat tapasztalnak Pestszentlőrinc-Pestszentimrén is. Szaniszló Sándor polgármester szerint az utóbbi időszakban körülbelül 40 százalékkal többen igényeltek támogatást az önkormányzattól, és még ennél is többen érdeklődnek a lehetőségekről. Az eddigi szociális keretösszeget megkétszerezve, 300 millió forint elkülönítésével készülnek a nehéz hónapokra. De arra is van tervük, hogy mi lesz ha ez nem elég.

„A legfontosabb, hogy a bajba került családok segítséget kapjanak. Minden más ezután következik. Ha úgy merül fel a kérdés, hogy esetleg kevésbé frekventált önkormányzati intézmény, akkor ideiglenesen becsukunk a fűtési szezonban, ha ez segít” – mondta Szaniszló.

Van, ahol idáig nem növekedett a támogatást igénylők száma, de számítanak erre. Józsefvárosban egyebek mellett tartós élelmiszer-adományozási rendszer kialakításával készülnek, hogy az infláció miatt leginkább bajba jutott családokat segíteni tudjak. A XV. kerületben új lakásrezsi-támogatási rendszert készítenek elő. A kispesti önkormányzatnál viszont azt mondták, hogy a költségvetésben még korábban tervezett segélyeken felül semmilyen plusz forrásuk nincsen a várható probléma kezelésére. Állami többletforrás biztosítása nélkül, az eddig nyújtott támogatásokon túl tehát érdemi többlet segítség nyújtására nem lesz módjuk – írták a Híradónak.

Az infláció és az emelkedő energiaárak miatt sok helyen nem lesz az önkormányzatoknak forrása extra támogatásokra. Így van ez a Harkány melletti Drávaszerdahelyen is. „Az önkormányzatoknak a saját megélhetésük, a kötelező feladatellátások óriási problémát fognak okozni.

Sőt ki kell mondani, hogy önkormányzatok csődbe fognak menni állami támogatás nélkül.

Márpedig nagyon nem úgy néz ki, hogy az állam fog tudni segíteni az önkormányzatokon. Nagyon sok olyan dolog, amit eddig az önkormányzat támogatott, nem fog tudni megvalósulni, vagy csak úgy, hogy kevesebb támogatást fog tudni hozzá adni az önkormányzat. Mint például a szociális étkeztetés” – mondta a polgármester, Alpár György Zoltán a csatornának.

Áramszámla kalkulátor A normál áram havi éves B éjszakai áram havi éves Kiszámol