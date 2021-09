A Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése elnevezésű kiemelt projekt keretében, felügyeleti, ellenőrzési célokra szerezték be a hibrid, négykerék meghajtású gépjárműveket. Speciális felszereltségüknek köszönhetően az autók több funkciót is ellátnak, így a hatósági ellenőrzéseken a munkakörnyezeti tényezők méréséhez szükséges felszereléseket vagy munkabalesetek kivizsgálásához a helyszínelő berendezéseket is eljuttatják a gyakran nehéz terepen megközelíthető munkahelyekre. Így például a legveszélyesebb építőipari és mezőgazdasági tevékenységek ellenőrzése is megoldható – mondta.

A járműveket a megyei kormányhivatalok kapják, a népességszám és a megye területi nagyságának függvényében, megyénként 1-4 gépkocsit - írja az MTI.