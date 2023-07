Lombár Gábor, a Balatoni Szövetség elnöke, Balatonfenyves polgármestere kifejtette, szerinte a szállodák sínylik meg, hogy a magánszállások felé fordult a nép a balatoni nyaralások alkalmával.

A magánszállások lepipálják a szállodákat

Lombár Gábor az InfoRádióban elmondta, a szállodáknál akár 30-40 százalékos visszaesés is érzékelhető volt, a magánszállásoknál is volt valamekkora, de helyére billen az egyensúly, mert most hétvégén elkezdődött az a „dübörgés, ami szokott lenni július-augusztusban”.

Az árak jobban emelkednek, mint a minőség, ugyanakkor a Balaton országos összehasonlításban jó nívót képvisel.

A minőség a drágulást nem követi egyenes arányban, de sajnos tudomásul kell venni, hogy minden mindenkinek sokkal többe kerül.

Drága, de jó minőséget képvisel

Elszálltak az energiaárak, ami szintén csak ártott, viszont a Balaton így is jó minőséget képvisel országos szinten.

Persze mindig lehet jobbat és szebbet működtetni. Vizsgáljuk azt, hogy a strandjaink hogyan változnak, minden esztendőben az üzemeltetők kitalálnak valamit, hogy a strandokra szívesen látogassanak a vendégek

– részletezte Lombár Gábor.

A Balatonnak három fővárosa is van

A Balatoni Szövetség elnöke úgy látja, hogy a Balaton legkedveltebb részei három városban összpontosulnak. Mint mondta, „három főváros van”:

Siófok;

Balatonfüred;

és Keszthely.

Ezen kívül kedvelt üdülőhely még Gyenesdiás, Csopak, Szigliget, Balatonlelle, Balatonboglár, Balatonföldvár, és Fonyód is.

A Balatoni Szövetség átadta idén az év balatoni háza címét, borversenyt is tartottak már, a Kék hullám strandverseny győzteseit is kihirdették, csütörtökön pedig konferenciát tartanak az algavirágzásról, vagyis a Balaton jövőjéről.