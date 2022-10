Az LMP önkormányzati képviselői helyi határozati javaslatokat nyújtanak be a szélerőművek telepítési tilalmának feloldásáért - jelentette be Tetlák Örs érdi alpolgármester, az ellenzéki párt elnökségi tagja vasárnap.

A párt szerint elfogadhatatlan hogy a kormány a jelenlegi energiaválságban az egyik legtisztább és legolcsóbb energiaforrást, a szélenergiát továbbra is "szakmaiatlan és értelmetlen" adminisztratív akadályokkal korlátozza - mondta az MTI híre szerint Tetlák Örs.

Ezért a kormánypárti és az ellenzéki képviselőktől is azt kérte, támogassák az LMP szélerőművek létesítési tilalmának feloldásáért benyújtott határozati javaslatát a parlament gazdasági bizottságában, és járuljanak hozzá, hogy az Országgyűlés plenáris ülésén folytathassanak vitát a témában.

Tizedannyi távolság is elegendő lenne



Az ellenzéki párt önkormányzati képviselői saját településeiken is határozati javaslatokat nyújtanak be, elvi állásfoglalást kérve az önkormányzatoktól ahhoz, hogy a lakott területekhez 12 kilométernél közelebb is telepíthessenek szélturbinákat, szélerőműveket - mondta Tetlák Örs. A párt ez ügyben petíciót is indított.

A zajszennyezés egy-egy turbina működése közben 50-60 decibelnyi hanghatást jelent. Az LMP a lakott területtől számított jelenlegi 12 kilométeres telepítési távolságot a szélturbinák magasságának függvényében 1,2-1,6 kilométerre csökkentené, ahol a 30-35 decibelnyi zajterhelés már elviselhető lenne a közvetlen közelben élőknek - ismertette a javaslatot.

Szabadulni kellene az orosz függéstől



Amikor ma felső küszöbértékű, veszélyes üzemek, akár akkumulátorgyárak települhetnek néhány száz méterre lakóházaktól vagy köznevelési intézményektől, akkor egészen elképesztő, hogy bármilyen ellenérv még létezzen egy másfél kilométerre megépülő szélturbina ellen

- mondta Tetlák Örs, aki szerint a kormány azért tiltja a szélenergia további terjedését, mert ha a megújuló energiaforrások számára kedvező környezetet teremtenének, hamar kiderülne, hogy

az orosz forrásokból, orosz technológiával épülő, soha meg nem térülő Paks II. beruházásra nincs szükség.

Elég volt a kormány mellébeszéléséből, 12 év lemaradást kell bepótolni, hogy függetlenedni tudjunk a fosszilis energiahordozóktól és Oroszországtól. Ehhez a megújuló energia minél nagyobb arányú alkalmazására van szükség - mondta a politikus, hangsúlyozva, hogy a magyar szélklíma megfelel a szélenergia hatékony alkalmazásához szükséges feltételeknek. Ezek elterjedésének jelenleg a kormányzati akarat az akadálya.