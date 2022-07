A rotterdami központtal működő Tetrahedron furcsa profillal működik: extra magasságú emelési feladatokra alkalmas darukat tervez - és építi meg a prototípusukat. A cég daruit direkt a szélerőművek turbináinak hatékony telepítésére tervezték; most épp egy olyannal foglakoznak, amit a következő generációs tengeri (offshore) szélturbina óriások építéséhez lehet majd használni.

A Tetrahedron nem egyedül dolgozik a projekten - írta meg az Offshore Business; az aktuális konzorcium tagjai között ott található például a Shell és a GE is, de az aktuális projektet a tengeri szélenergia iránt csak az utóbbi időkben érdeklődni kezdő holland kormány is támogatja. A feladat ismert: 130 méter magasban is nagy terheket emelni képes építődarut kell alkotni.

A prototípus megépítésével a Tetrahedron úgy tervezi, analizálhatja a struktúra szerkezeti viselkedését, ha kell, tudni fogja, hol kell megerősíteni, tesztelheti az ellenállását és valódi célszerszámmá fejlesztheti, ha eljön az ideje.

A prototípus a tervek szerint 2024-ben készül el Hollandiában, és a rotterdami cégnél úgy kalkulálnak, hogy a jelenlegi szélturbina generáció 14-16 MW teljesítmény körül befejeződő nagyságát jóval meghaladó (magasabb, erősebb), akár 20 MW-os rendszer telepítéséhez is használható lesz.