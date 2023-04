Az olcsóbbnak ígérkező alternatívát állítólag minden ételstandon megkaphatják majd a Sziget Fesztivál látogatói.

Az olcsóbb, jelen esetben 6,5 eurót, azaz 2500 forintot jelent majd adagonként

– olvasható a fesztivál Facebook-oldalán, ahol hamarosan további részletek is kiderülnek majd.

Az igényekről nemrég a látogatókat is megkérdezték. Így jutottak arra, hogy idén egészségesebb kínálattal is készülnek, azokra is gondolva, akik a glutén- és laktózmentes ételeket keresik.

Tavaly a Forbes írt az árakról, különös tekintettel a sörre – az ugyanis komolyat ugrott a korábbi évekhez képest. A drasztikus áremelést az előző évben azzal magyarázták, hogy a hosszúra nyúlt koronavírus-járvány miatti szünet, valamint az inflációs válság megtépázta az ipart.

Kádár Tamás, a fesztivál főszervezője a Forbes-nak adott interjújában arról beszélt, hogy úgy igyekeztek meghatározni a fogyasztói árakat, hogy ne kerüljön többe nálunk egy ital, mint egy belvárosi szórakozóhelyen – ez akkor 1000 forintot jelentett.

Nos, a fővárosi vendéglátóhelyeken is érzékelhető, azóta is tartó drasztikus áremelkedés, és a félelmetes infláció miatt szinte borítékolható, hogy ennél csak több lesz idén.

Az Index tavalyi beszámolója szerint nagyjából a VOLT és a Balaton Sound árazása között lehetett a Sziget, ami persze a magyar pénztárcának sok, nemzetközi viszonylatban viszont még így is olcsónak számít. A portál újságírójának bécsi és párizsi tapasztalatai alapján, máshol egy csapolt sörért átszámolva több mint 3000 forintot simán elkértek, és az üdítő is 2000 forint fölött állt meg, egy nem túl jó szendvicsért pedig 3200 forintot kellett kifizetni.

2018: amikor még a a 24 ezres belépőn rémüldöztünk 700 forintos sör, 1000 forintos pizzaszelet - 55-szörös jegyáremelés, 330-szoros költségemelkedés. Buksza-körkép a Sziget fesztivál árairól és költségeiről. Bővebben>>>

Levonva a konklúziót: a külföldieknek tehát még így is olcsónak számít a Sziget vendéglátós kínálata, a felhozatal sem rossz, más kérdés, hogy a magyaroknak persze ez egyáltalán nem vigasz.

Kardinális pont – mint mindig – a belépő ára is, amiért az olcsóbb napokon idén 34 ezer forintot kell majd leszurkolni. Az egyhetes fesztiválbérletet pedig 146 ezer forintért vesztegetik. Soknak persze sok, ellenben az „egyfellépős", nemzetközi sztáros, arénás koncertek sem nagyon jönnek már ki kevesebből, mint a Sziget aktuális napijegye.