Minden vállalkozás alapvető célja, hogy nyereséget termeljen. Ez a bevallási adatokban is visszaköszön, hiszen azon látszik, hogy mennyire éri meg fenntartani a vállalkozást. A NAV ellenőrei azonban többször találkoznak olyan adóbevallásokkal, amely alapján a vállalkozó több éven át csak veszteséget termel. Ilyenkor jogosan merül fel a kérdés:

Miért működtet valaki egy tartósan veszteséges vállalkozást?

Erre a fogas kérdésre keresték a választ az ellenőrök egy Tüzép-telepet működtető egyéni vállalkozónál is, aki több mint 30 millió forint veszteséget mutatott ki szja-bevallásaiban - számolt be róla a Növekedés.hu.

Csak papíron volt veszteséges a cég

Tüzetesen megvizsgálva az iratait, számos jel mutatott arra, hogy a veszteség csak papíron létezik. Házipénztárának egyenlege tartósan negatív volt, azaz rendszeresen úgy teljesítette a kiadásait, hogy arra nem volt lekönyvelt fedezete.

Az értékesítési és a beszerzési számlákat összevetve lényegesen nagyobb haszon volt kimutatható, mint amit a könyvelés tartalmazott. Az adatok azt mutatták, hogy a cég valójában nyereségesen működött, csak a bevételek jelentős részéről nem adott számlát és nem is könyvelte le. Szembesülve az ellentmondásokkal, a vállalkozó önellenőrzéseket nyújtott be, pótlólag 37 millió forint eltitkot bevételt vallott be, és közel 10 millió forint adót fizetett meg.