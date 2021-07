A Greenpeace Magyarország Tiszta levegőt! petícióját, amelyben azt követelik, hogy a városvezetés kezdje el fokozatosan kitiltani a szennyező járműveket Budapestről, és segítse a fenntartható közlekedés terjedését, fejlesztését a fővárosban, eddig mintegy 45 ezren írták alá. A környezetvédő szervezet ma átadott petíciója céldátumot is megjelöl a szennyező járművek kitiltására: 2026. szeptember 1.

„A szennyezett levegő miatt évente több mint 13 ezren halnak meg ebben az országban idő előtt, amivel Magyarország az egyik legszennyezettebb levegőjű tagállam az Unióban. Nincs mire várnunk a szennyező járművek kitiltásával, emberéletekkel játszunk. Ezt sem a fővárosi vezetés, sem a kormány nem nézheti tovább tétlenül” – nyilatkozta Simon Gergely, a szervezet levegőtisztasági szakértője.

A fővárosnak is van mozgástere

Az Európai Közegészségügyi Szövetség friss tanulmánya szerint a légszennyezés elleni városi fellépés leghatékonyabb eszköze a szennyező járművek kiszorítása, azaz az alacsony kibocsátású zónák vagy útdíjak bevezetése. Ezzel szemben Magyarországon a kormány nem teszi lehetővé, hogy a városok saját hatáskörben útdíjat vezethessenek be a szennyező járművek korlátozására. A budapesti főpolgármesternek azonban így is komoly felelőssége és mozgástere van arra, hogy a főváros légszennyezettsége ellen fellépjen; Karácsony Gergely saját, választások előtt tett ígéretéhez híven Budapest bizonyos részeiről tudná kitiltani a szennyező járműveket. Ezt a budapesti lakosok is várhatóan támogatnák - írta a Greenpeace a sajtóközleményében.

A kormányfőnek is írtak

A környezetvédő szervezet 2021 elején kiadott nyílt levele a főpolgármester mellett a kormányfőhöz is szólt, kérve, hogy mindketten lépjenek fel a milliók életminőségét megkeserítő környezeti ártalom ellen. A Greenpeace Magyarország most azt írta: e megkeresésre egyik fél sem reagált, s a kormányzat továbbra is adós 2020-as ígéretével, mely szerint korlátozza a szennyező járművek importját.

A helyzet tarthatatlansága és a közösségi akarat alapján a civilszervezet azt várja a főpolgármestertől, hogy mihamarabb hozza nyilvánosságra a szennyező járművek kitiltására vonatkozó ütemtervét. Azt várják Karácsony Gergelytől, hogy ismertesse terveit: mikor és milyen lépéseket kíván tenni a fenntartható mobilitás fejlődéséért és terjedéséért Budapesten. A zöld szervezet továbbá azt is várja Karácsonytól, hogy mint a választáson induló miniszterelnökjelölt, ismertesse levegőtisztasági terveit a kormányra kerülése esetére is.