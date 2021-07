Tízmilliárdot adna idén a kormány az expanzióra képes cégeknek

Amelyik cég külföldön terjeszkedik, céget hoz létre, gyárta épít, az a beruházásának akár a felét is megkaphatja a kormány most induló programjából - jelentette be az MTI szerint külgazdasági miniszterként Szijjártó Péter.