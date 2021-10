Közel 2000 magyar társas vállalkozás került törlésre 2021 szeptemberében, ami az elmúlt 12 hónap legmagasabb megszűnési értéke. A megszűnések magas száma nem olyan meglepő a kényszertörlési eljárások nyári újraindítása után, ami viszont izgalmas, hogy a cégtörlési hullám milyen magas szinten fog tetőzni.

Az Opten céginformációs szolgáltató szerint az szinte bizonyos, hogy a mostani törlési számok csak a hullám elejét jelentik. Szeptemberben pontosan 1963 darab társas vállalkozás szűnt meg, ami még a járvány előtti időszak átlagos szintjét sem éri el, csak az elmúlt 12 hónap tükrében számít magasnak.

A kényszertörlési eljárások szüneteltetésének következtében mintegy 15-20 ezer társas vállalkozás törlése maradt el, melynek jelentős része a következő hónapokban fog véglegesen kikerülni a hazai cégbázisból. Nem kizárt október-november környékére havi 4-5 ezer cég törlése se, és a tetőzés több hónapon keresztül is fennmaradhat. Ezt támasztja alá, hogy az induló kényszertörlési eljárások száma rendkívül meredeken emelkedik. 2021 szeptemberében már 2206 induló kényszertörlési eljárás került közzétételre, és a trend további emelkedést valószínűsít. A most induló eljárások az év utolsó negyedévében fognak cégtörlésként realizálódni, ezzel duzzasztva tovább a cégtörlési hullámot.

A kényszertörlési eljárások mellett az újonnan induló felszámolási eljárások száma is felfele mozdult az ősz hónapjában. Szeptemberben 420 felszámolási eljárás indult, amely messze meghaladja a nyári hónapok értékeit. Összességében nézve azonban a felszámolási eljárások száma még nem számít magasnak, ennél jóval magasabb értékeket láthattunk az elmúlt években. A felszámolási eljárások viszonylag rendezett értéke azért azt jelzi, hogy a koronavírus járvány különböző hullámai után még azért nem kerültek tömegesen bajba a vállalkozások, legalábbis nem hagytak hátra tömegesen tartozásokat. Természetesen a felszámolási érték lehetne alacsonyabb egy egészségesebb cég-struktúrában, de az elmúlt 15-20 év adatait is figyelembe véve, hazai környezetben ez a havi felszámolási arány normálisnak tekinthető. A megszüntetésre irányuló eljárások mellett a végrehajtások is felfele emelkedtek. Szeptember hónapban több mint 5000 társas vállalkozás ellen indult végrehajtási eljárás, ami meghaladja az elmúlt egy év átlagát, és közelít a 2020-as átlagos havi végrehajtási értékekhez. A végrehajtási érték tehát egyelőre nem számít veszélyesen magasnak, és várhatóan az év hátra levő részében sem fog már a korábbi évek tendenciájától jelentősen eltérni.

A cégtörlésekkel párhuzamosan az újonnan induló vállalkozások száma is emelkedett szeptemberben. Egy hónap alatt 3090 új társas vállalkozás került bejegyzésre, ami az idei évben átlagosnak számít, de felette van a 2013-2020 közötti időszak értékeinek. A magas cégalapítási értékek és a magas cégtörlési értékek együttesen rekordmagas cégfluktuációt eredményeznek, azaz a vállalkozások cserélődési sebessége nagyon magas, a társaságok átlagos alapításkori várható élettartama pedig csökken. Természetesen az átlagos várható élettartam csökkenés nem jelenti azt, hogy ne indulnának napjainkban is hosszú távon sikeres vállalkozások, de sokan gyorsan kihullanak a gazdasági keringésből.

A nagyobb iparágakat tekintve igen erős a fluktuáció az építőiparban, a pénzügyi szektorban és az info-kommunikációs szektorban, míg alacsony fluktuációval rendelkezik a mezőgazdaság, a feldolgozóipar, vagy éppen az energetikai szektor. Érdekes módon szeptemberben a vendéglátó szektor csak középmezőnyben végzett, pedig ez az ágazat is hagyományosan magas fluktuációval rendelkezik, és az elmúlt években sokszor szerepelt az építőipar mögött második helyen e tekintetben.