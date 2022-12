A síturizmushoz kapcsolódó gazdasági tendenciák folyamatos növekedést mutatnak, ez volt az egyik olyan ágazat, amely még a koronavírus-járvány idején is fellendülőben volt. Nem véletlen, hiszen a téli sportok esetén nagyon kevés korlátozó intézkedés gátolta a szolgáltatások igénybevételét.

A növekvő tendencia azóta tart, köszönhető ez annak is, hogy az elmúlt években jelentős fejlesztések történtek a sípályákon, új felvonókat, hóágyúkat helyeztek üzembe, nagymértékben javult a kiszolgáló egységek szolgáltatási színvonala is.

Minek menjek külföldre azért, ami itthon is van?



A sielok.hu internetes portál korábbi kimutatása szerint a kicsiket is beleszámítva több mint 40 sípálya van Magyarországon, ennek egyharmada esetében van felvonó, étterem vagy éppen síház, 6 helyszínen pedig hóágyú üzemelése biztosítja a folyamatos és megfelelő minőségű havat. A számítások szerint összesen 100 km hosszú lehet a síelhető pályák hossza, ennek kétharmada sífutásra, egyharmada lesiklásra alkalmas. A korábbi évek tapasztalatai azt mutatták, hogy a magyar síelők egy része megfontolja az ár-érték arányt ebben az esetben is, hiszen az árakkal kapcsolatban elmondható, hogy még mindig töredékébe kerül a hazai síelés, mint egy osztrák, olasz vagy francia út. árai is.

Inkább növekedés, mint visszaesés várható az előttünk álló síszezonban



Az első időszak tapasztalatai kedvezőek, nem tapasztaltunk visszaesést a jegyet váltók számában-

mondta a Napi.hu megkeresésre Kugler-Bedő Imola, az Eplényi Síaréna marketingvezetője. Meglátása szerint az előttünk álló téli időszakban nagy lesz az érdeklődés a hazai sípályák iránt. Eplényben is erre készülnek, 29 hóágyú gondoskodik majd arról, hogy megfelelő minőségű és mennyiségű hó álljon a téli sportot kedvelők rendelkezésére. A hóágyúk és felvonók üzemelése energiaigényes, természetesen az itt tapasztalható inflációs árnövekedés jelentősen emeli a sípályát üzemeltetők költségeit. Bedő Imola azt mondta nem terveznek nagymértékű áremelést a jegyek, bérletek esetében, egy kétlépcsős rendszert dolgoztak ki, és erről kedvező visszajelzéseket kaptak a látogatóktól.