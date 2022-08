Pénteken jelent meg a Magyar Közlönyben az a kormányrendelet, amely veszélyhelyzet ideje alatt a tűzifaigények biztosításához szükséges eltérő szabályokat engedélyez. Több pont is szerepel a jogszabályban, amelyet kritikusan fogadtak a természetvédelmi szervezetek és az ellenzék. Elsőként engedményeként a fakitermelés tilalmi időszakában is hagyják a fakivágást.

De abban is lazítottak, hogy védett természeti területen pedig nem szükséges fafajcserés szerkezetváltást végezni, és az erdőfelújítás természetes úton is elvégezhető. A legtöbben viszont azt támadták, hogy feloldották azt a korlátozást, hogy védett természeti területen lévő erdőben tarvágás csak nem őshonos fafajokból álló, vagy természetes felújulásra nem képes állományoknál volt lehetséges. Most papíron tarra lehet vágni mindent.

A kormány részéről már Orbán Viktor miniszterelnök is megígérte, hogy lazítanak a fakitermelésre vonatkozó szabályokon, hogy az energia-veszélyhelyzetben biztosítsák a tüzifa-ellátást. Erre például azért is szükség lehet, mert a rezsicsökkentés részleges kivezetésével a kormány magasabb költséget helyez a lakosságra, amit sokan inkább fafűtéssel úsznának meg. De az iskolákat is megpróbálja átállítani az állam a tüzelésre.

A WWF Magyarország nemcsak természetvédelmi, hanem az erdőgazdálkodás fenntarthatósága szempontjából is súlyosan aggályosnak nevezte a kormányrendeletet. Rablógazdálkodásnak tartják a lépést.

Nagy István szerint nem lesz baj a fakitermeléssel

Az agrárminiszter, Nagy István szerint viszont nem lesz baj. A minisztérium közleménye szerint

az erdőgazdálkodás fontos része az energia-vészhelyzet megoldásának, ezért a kormány a tűzifa biztosítása érdekében enyhítette a fakitermelés szabályait. A fa kitermelése továbbra sem jár erdőirtással, nem csökkenti az erdőterületet, és nem rontja az erdők természeti állapotát sem.

Nagy István szerint minderre az energiaválság miatt van csak szükség, mert a háború (és úgy véli a szankciók) okán veszélyben van Európa gázellátása, ezért meg kell teremteni azt a lehetőséget is, hogy ahol lehet, gáz helyett fával fűtsenek.

A tárcavezető azt írta a közleményben, jelenleg a tűzifaellátás biztosított, azonban a háborús helyzet miatt a kormány tűzifa-kiviteli tilalmat rendelt el, és utasította az állami erdőgazdaságokat a tűzifa kitermelés növelésére, ugyanis elsődleges a magyar háztartások ellátása. Állítja, a könnyített szabályok nem veszélyeztetik a fenntartható erdőgazdálkodást.

„A fűtési időszakra lesz annyi tűzifa a piacon, amely az igényeket ki tudja elégíteni” – jelentette ki a miniszter, aki szerint az ország kétmillió hektár erdeje a legfontosabb természeti erőforrásaink egyike.

„Ezért elkötelezettek vagyunk abban, hogy az erdőkkel való gazdálkodás hosszútávon fenntartható legyen. Semmiben sem változnak az erdő- és a természetvédelmi törvény azon alapvető rendelkezései, hogy az erdők területe és természetességi állapota nem csökkenhet” – mondta Nagy István.

Megfogalmazása szerint „a faanyag az egyetlen újratermelhető nyersanyagunk, amelyből évtizedek óta kevesebbet hasznosítunk, mint amennyit az erdők évente teremnek”. Ezt a több százezer köbméternyi tartalékot teszik csak elérhetővé szerint. Állítja, hogy az erdőt, mint zöld tőkét, nem veszélyeztetik.

Rengeteg tüzifát lehet biztosítani

A közlemény szerint a magyar erdők évente stabilan, megújuló módon mintegy 3,5 millió köbméter tűzifát biztosítanak az országnak, ezt a mennyiséget fenntartható módon lehet előállítani. "Az erdészeti jogszabályok jól szabályozott módon teszik lehetővé, hogy erre a mennyiségre hosszú távon számíthassunk" - írták.

A miniszter kitért arra is, hogy az agrártárca kiemelt feladatának tekinti a meglévő erdők szakszerű kezelését, fenntartását és az ország fával borított területének növelését.

A közlemény szerint Magyarországon, európai léptékben az egyik legnagyobb erdőtelepítési és fásítási programja zajlik. Két év alatt 44 ezer hektár új erdő telepítésére adtak támogatást.

Nagy István felhívta a figyelmet a rendszerváltás óta megvalósított legnagyobb belterületi fásítási kezdeményezésre, a Településfásítási Programra, amelynek részeként a 10 ezer fő alatti települések igényelhettek olyan csomagokat, amelyek földlabdás parkfákat és az ültetés eszközeit tartalmazták. A kezdeményezés részeként 2 év alatt 36 ezer sorfát ültettek el mintegy 1400 településen - sorolta a tárcavezető.