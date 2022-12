„A legfrissebb összesítéseink alapján az idei adatok azt mutatják, hogy már megközelítőleg 70 százalékos a céges újautó-vásárlások aránya. Míg a magánszemélyek részvétele a piacon mára mindössze harminc százalék. Mindez elsősorban annak köszönhető, hogy egy új autó ára mostanra már olyan magasan jár, amit egy átlagos magyar fizetésből szinte lehetetlen kigazdálkodni”

– mondta el a napi.hu-nak Bujáki Zsolt, a Porsche Hungaria kommunikációs igazgatója. A szakember hozzátette, hogy az elmúlt egy évben a piaci átlaghoz képest közel húsz százalékkal emelkedtek az autóárak, egy jól felszereltséggel bíró új személygépjármű jelenleg 8-10 millió forintért kapható: nem csoda, hogy ezt egyre kevésbé éri utol a magyar lakosság fizetőképes ereje.

Így egyáltalán nem meglepő, hogy nagyrészt a használt autó marad az egyetlen élhető alternatíva a magyar vásárlók számára. Bár Bujáki Zsolt szerint a drágulás a használt import gépjárművek piacát sem kímélte. Vagyis ma általánosságban nincs könnyű helyzetben, aki itthon mostanában bármilyen, akár használt, akár a gyártósorról frissen legördülő autót szeretne.

„Erős érv a céges vásárlások esetén, hogy egy új autóba beruházni, vagy akár lecserélni a teljes gépparkot operatív lízinggel vagy egyéb finanszírozási formákkal, gazdasági szempontból még mindig sokkal inkább indokolható. Hiszen mégiscsak a munkavégzés fontos eszközéről van szó. Ezt a cégek általában jobban kézben tudják tartani, mint a magánszemélyek” – emelte ki Bujáki Zsolt.

Amikor még úgy vettünk új autót, mintha nem lenne holnap

Érdekes adat, hogy az előző válság előtt a tendencia pont fordítva mutatott: mint a Porsche Hungaria szóvivője mondja, 2008 előtt az aktuálishoz képest még elképesztően alacsony volt a vállalati autóvásárlási kedv. 2004-ben például mindössze 20,9 százalék volt a céges újautó-vásárlások aránya. A többi új autóra regisztráló akkoriban mind magánszemély volt.

Emlékezhetünk, hogy ekkoriban a magánszemélyek hihetetlenül könnyedén juthattak többek között svájci frank alapú hitelekhez, majd gyakorlatilag 100 ezer forint befizetésével mindenki hozzájuthatott az első autójához. Aztán jött az összeomlás, és a piac átalakulása. Akkor fordult meg a trend, és azóta is egyre többen vásárolnak autót céges formátumban – állítja Bujáki Zsolt.

Az autóipari szakember azt is kiemelte, hogy a 2008-as válságot megelőzően a magyar autópiac még abszolút csúcsokat döngetett. Míg 2004-ben még 210 ezer volt a teljes autó kiszállítás a hazai kereskedőknél, ez a szám a válság utáni évekre, 2009-2010 környékére leapadt 45 ezerre. A céges autóvásárlások csúcsévét pedig eddig 2013 jelentette, a céges fogyasztók 72,6 százalékos arányával.

Covid + háború + forintgyengülés

Bujáki Zsolt egyáltalán nem optimista: a magánszemélyek szerinte most egy jó ideig nem számolhatnak olcsóbb autóárakkal. Egyfelől azért, mert a céges vásárlók úgynevezett keresleti piacot generálnak az újautó-vásárlásoknál. Ez az a jelenség, amikor az értékesítők nincsenek rákényszerülve, hogy kedvezményeket adjanak, hiszen a vásárlók megfizetik a drágább árat is.

Bujáki Zsolt úgy látja, ehhez adódik hozzá a koronavírus-járvány kezdete óta jellemző, és azóta is ellátási problémákat okozó chiphiány, amelyhez azóta acélhiány is súlyosbít. Ha önmagában mindez nem lenne elég, a háborúval az ellátási láncok lassulása is csak újabb árfelhajtó hatást hozott magával. Ám a lista itt még nem ér véget, hiszen számolni kell a durva forintgyengüléssel is.

Mivel számos, az autógyártásban nélkülözhetetlen alapanyag lelőhelye Oroszország vagy Ukrajna, sok helyi beszállító ment tönkre. Így ami éveken, évtizedeken át óramű pontossággal, jól tervezhető gyártási folyamatként zajlott az autóiparban, azóta is instabil. Éppen ezért momentán szinte lehetetlen megmondani, hogy mikor milyen alapanyaghiány miatt borul meg, tolódik ki a gyártás

– sorolja Bujáki Zsolt, miért alakultak ki mára az olyan abszurd helyzetek, amikor például egy tolatókamera megrendelése extrém módon meghosszabbítja a szállítási időt. Nem véletlen, hogy a kereskedők újabban sűrűn azt tanácsolják az ügyfeleiknek, hogy inkább puritánabb, egyszerűbb felszereltségű autót rendeljenek, mert nagyobb eséllyel gyártja le a gyár ezeket a gépjárműveket.