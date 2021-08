Elindult a Mexikói úti parkolóházak tervezése, amely fontos lépés a Városliget autómentesítésében - írja a Népszava. A lezárásról szóló politikai döntés azonban a következő kormányra marad. A Városligetet a kormány és az ellenzék is autómentesíteni akarja. Ezért épült meg a 800 férőhelyes Dózsa György úti mélygarázs és részben ezért fog megépülni a Mexikói úti 1500 férőhelyes P+R parkolóház is.

A Budapesti Fejlesztési Központ (BFK) néhány napja írta alá a tervezési szerződést a KÖZTI Zrt.-vel. Ennek értelmében 2023 nyarára meglesznek a kivitelei tervek és a szükséges engedélyek. A projektet teljes egészében a központi költségvetés finanszírozza. A fő feladat az M3-as autópálya és a külső kerületek felől felől érkező autóáradat megállítása, illetve az autósok átültetése a Kisföldalattira, az 1-es villamosra, sőt a jövőben a vonatra, hiszen új vasúti megálló is létesül itt.

A parkolóházak a várakozások szerint nemcsak a Kós Károly sétányon át a belvárosba irányuló átmenő forgalmat csökkentik, hanem a célforgalmat is, vagyis a Városliget intézményeibe, például az Állatkertbe igyekvők is parkolhatnak itt. A Liget autómentesítése a parkolás megszüntetését jelenti a fák között – mondta Vitézy Dávid, a BKF vezérigazgatója. A szakember szerint a Hungária körútnál hagyott autónál már csak az a jobb, amelyik el sem jut oda. A térség forgalomcsillapítását, az autók elterelését szolgálja a Rákosrendező pályaudvara fölött épülő híd és a hozzá kapcsolódó, Angyalföldet és Zuglót összekötő közlekedésfejlesztés is.

A Városliget autómentesítéséről 2019 decemberében született FKT-határozatban mindezeken túl a parkon belüli parkolók számának drasztikus csökkentése is szerepel: csupán az Állatkerti körúton maradna meg néhány, mindenütt máshol felszámolnák ezeket. Gépjárműmentesítenék a Hősök terét is, a Dózsa György út Városligettel határos szakaszát pedig gyalogos- és kerékpárosbaráttá alakítanák ki, míg az Ajtósi Dürer sor Hungária és Dózsa György úti csomópontjait bővítenék.