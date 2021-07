Magyarországon már eddig is több tízezer ukrán vendégmunkás dolgozott kölcsönzött munkaerőként. A kormány most tovább könnyít a foglalkoztatásukon, így a külföldi tulajdonú magyarországi telephelyű vállalkozások akár a dolgozói létszám 20 százalékát is harmadik országbeli munkavállalókkal tölthetik fel - írják.

Keresetük 3-4-szerese is lehet az ukrán átlagbérnek, ugyanakkor könnyen foghatók túlmunkára.

QP | Quality Placement

A portálnak egy munkás arra panaszkodott, hogy hiába fizetik a tb-t, szinte térden állva kell könyörögniük az orvosért, ráadásul kis túlzással egy kutyaólban kell lakniuk, pedig azért is fizetnek. Foglalkoztatásuk legfontosabb feltétele a munkásszállás biztosítása.

Hazamenni viszont ezzel együtt sem szeretnének, Magyarországot ugyanis még így is élhetőbbnek tartják. A nyelvet leszámítva a vendégmunkás állítása szerint minden egyszerűbb, de ha van tolmács, mindenki szóba áll velük, így ez is áthidalható probléma.