A késleltetett fizetési megoldásokat (vásárolj most, fizess később, angol rövidítéssel BNPL) főként egyszeri vásárlásokra, például koncertjegyekre, csúcskategóriás eszközökre, ruházati cikkekre használták, azonban sokan hétköznapi vásárlásaik során is egyre inkább választják ezt a lehetőséget - írja a Világgazdaság annak kapcsán, hogy a BNPL most már a turizmust is meghódítaná.

Bár Magyarországon még nem elterjedtek a BNPL megoldások, hazánkban is megjelentek az első fecskék. Az utazási megoldások tekintetében sem elterjedt még a megoldás, de az Amadeus utazási ügynökségen keresztül már magyarok számára is elérhető az utazási BNPL.

Jól kitalált biznisz



Az Amadeus nemzetközi vállalata két utazási specialistával, az Uplift és a Fly Now Pay Later cégekkel együttműködve hozta létre a BNPL-szolgáltatásokat összegyűjtő népszerű Amadeus Xchange Payment Platformot (XPP). Az XPP-t több száz légitársaság és utazási vállalat használja, és az utazással kapcsolatos fizetések szinte minden részét lefedi, a csalásmegelőzéstől a fizetés elfogadásáig.

Az Amadeus rendszerében a szolgáltatást igénybe vevő utazók választhatnak, hogy hat, kilenc vagy tizenkét hónapos részletekben fizetnek-e az utazásért.