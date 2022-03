"A 95-ös benzinből kifogytunk. Szerződött nagykereskedőnk, a Mol 9-ére, majd később szóban 10-ére ígérte a szállítást, de azt is lemondták. Most a hosszú hétvégére ígértek szállítmányt. Gázolajból 10-én fogyunk ki" - idézett a Népszava egy neve elhallgatását kérő "kiskutast" abból a több tucatból, akik szerdán, különböző zárt és nyíltabb fórumokon, sorra jelezték: egyszerűen kifogytak a legfeljebb 480 forintért adható alapüzemanyagokból.

"Már a fél Balkán a mosoni kúton tankol. Kint a sor vége az autópályán." "Egy szigetszentmiklósi kút betonelválasztókkal lezárva." "Az M1-en végig kifogyott az üzemanyag vagy épp hogy adnak". "Leálltunk. Elfogyott." "Baján szerdán még száz litert lehetett egyszerre tankolni, ma már csak 50-et." "Az itteni Shell-kúton kifogyott a gázolaj". "Az itteni Molon sincs." "Szerdán 50 Mol-kút kifogyhatott." "Az itteni OMV is üres."

"Persze, mert hétfőn olyan sor állt előtte, amit még életemben nem láttam... fél Európa ott volt. Na meg láttam olyat is, hogy a pótkocsin is tartály volt." "Mad Max-világ." "Ma reggel kiírtuk, hogy gázolajra készlethiány. A NAV bejelentés alapján holnap jön ellenőrizni." "A 7-i rendelést ma sem kapjuk meg." "Most hívott a polgármester, mikor tudnak tőlünk üzemanyagot vinni, erre jeleztem, hogy nem vinni kéne, hanem hozni... Megígérte, hogy jelzi az országgyűlési képviselőnek... Na, mondom, azzal előrébb leszek..." "A Mol nem köt új szerződést egyelőre, a régi nagyker pedig vis maiorra hivatkozva nem teljesít". "Most hívott egy olajbányász cég, hogy szerezzek 120 ezer liter gázolajat, mert nem tudnak fúrni."

Csak úgy záporoznak a panaszok, amelyek közül a napilap által ellenőrzött közlések megalapozottságát a nyilatkozó visszaigazolta. Előzetes becslések szerint péntekig körülbelül 500 hazai töltőállomáson szűnhet meg az alapüzemanyagok kiszolgálása - mondta Bujdos Eszter, a Holtankoljak.hu nevű ár-összehasonlító oldal vezetője. A leállásban már "színes kutak", vagyis ismert márkák is érintettek. Ez az összes hazai töltőállomás negyede. A szakértők káosz fő okának ezúttal egybehangzóan azt a múlt heti kormányintézkedést tartják, amely nagykereskedelemben is 480 forintos árplafont húzott. Az egybehangzó hírek szerint a Molon kívüli honi nagykereskedők - például az OMV, az Orlen Unipetrol vagy a Mabanaft - a 480 forintos üzemanyagár-plafonon kívül számos más indokra hivatkozva többek esetében beszüntették a kiszolgálást.

Hernádi Zsolt, a Mol első embere szerdán azonban azt mondta, hogy nincsen ellátási probléma, csak logisztikai, ugyanis a hatósági ár miatt például sok kamionos is Magyarországon tankolja meg a járművét, ezért gyorsan kifogynak a kutak.