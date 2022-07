Megjelentek az ötödik Orbán-kormány tagjainak vagyonnyilatkozatai - írja a hvg.hu.

A lap gyűjtése szerint Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a kormány egyik leggazdagabb tagja.

Három, Budapest XII. kerületében lévő lakóingatlanban van tulajdonrésze, emellett a miniszternek Badacsonytomajban is van háza és szőlője is, de erdőkkel is rendelkezik. Emellett többféle megtakarítása van, befektetési alapokban például több mint 50 millió forintot tart, hitelintézeti számlakövetelésének összege meghaladja az 1 milliárd forintot. Igaz, hitele is van, közel 59 millió forinttal tartozik az egyik banknak. Továbbá céges tulajdonrészeit is feltüntette a vagyonnyilatkozatában.

Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszternek Buda legelőkelőbb részén vannak lakásai. A második kerületben egy 89 négyzetméteres társasházban van lakása 12 négyzetméteres terasszal, ezt 2014-ben vásárolta, a 12. kerületben 49 négyzetméteres lakása van, azonban ezt a lakást csak 3/10 arányban birtokolja. Vagyonnyilatkozata szerint Nagy Mártonnak nagy értékű ingósága nincs, értékpapírokban azonban kisebb vagyont halmozott fel. Magyar állampapírban 90 millió forintot, készpénzben hárommillió forintot, hitelintézeti számlakövetelésként pedig nyolcmillió forintot devizában pedig tízezer eurót tart a miniszter, aki elárulta azt is, hogy a havi fizetése 5 millió forint.

Csák János innovációs és kulturális miniszternek a harmadik kerületben, Óbudán van 400 négyzetméteres háza, amit 2000-ben vásárolt, felerészben az övé, Szigligeten 126 négyzetméteres üdülője van, Badacsonytomajon 212 négyzetméteres nyaralóval rendelkezik. Szintén Óbudán van egy 193 négyzetméteres lakóháza, ami szintén felerészt az övé. A jövőminiszter állampapírban 71 millió forintot, befektetési alapkezelőnél 90 millió forintot, takarékbetétben pedig 25 500 eurót és nyolcmillió forintot tart.