Nem akarom titkolni a csalódottságomat, soha nem gondoltuk volna hogy ez lesz eredmény – értékelte az ellenzék súlyos választási vereségét Márki-Zay Péter, az egyesült ellenzék miniszterelnök-jelöltje.

Márki-Zay egyben csalással is vádolta a kormánypártokat a választókörzetek átalakításáért, csakúgy mint a médián keresztül gyakorolt „agymosásért”.

Elismerjük, hogy ebben a rendszerben óriási többségét megszerezte szavazatokat, nem vitatjuk, hogy ezt a választást a Fidesz megnyerte.

Azonban azt vitatja az ellenzék, hogy ez egy demokratikus választás lett volna.

Nem a tisztesség és becsület nyerte ezt a választást mondta Márki-Zay, aki egyben párhuzamot vont Milosevics és Hitler korábbi megválasztásával.

Mi mindent megtettünk, négy éve én az életemet erre tettem

- mondta Márki-Zay.

Márki-Zay beszédében csalásról, megvezetett emberekről beszélt, ennek tulajdonította a Fidesz győzelmét.

A vereség ellenére Márki-Zay hangsúlyozta, hogy ő is, családja is marad, és igyekezett lebeszélni mindazon csalódott magyarokat, akik most a kivándorlást fontolgatnák.

Nehéz idők jönnek, ebben a közegben pedig igyekszik a politikai ellenzék megőrizni azt az egységet, ami létrejött az elmúlt években.

A támogatói után Márki-Zay Péter a nemzetközi sajtónak tartott tájékoztatót. Mint ott elmondta, az ellenzék mindent jól csinált, mégse volt lehetőség az egyenlőtlen feltételek miatt győzni.

Ott már azt mondta, hogy ugyan voltak visszaélések, de nem emiatt, hanem a magyarok agymosásával nyert ismét Orbán Viktor.

Mindenki nyugodjon meg, menjünk haza, szeressük egymást, józan döntést kell hoznunk

- mondta Márki-Zay.