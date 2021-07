A heti monitoros statisztika szerint az elmúlt hetekben már tempósan költekeztek a vásárlók a boltokban, hiszen jókora summákat hagytak a pénztárakban. (A heti monitoros statisztika hetente dobja ki a havi boltos eredményeket, de csak az online kasszaadatok alapján, tehát a hagyományos boltok folyóáras adatait, ráadásul most már a járvány előtt 2019-es időszakokhoz mérve.)

A kasszaadatok alapján a hagyományos boltos körben a májusi-júniusi megugrás önmagában is tekintélyes, de a 2021-ben a 10 százalékot erősen közelítő boltos infláció (annyi bizony) a mennyiséget (volument) nézve ennek jelentős részét lefaragja - írja a blokkk.com kereskedelmi szakblog. Igaz, közben azért a webáruházak tesznek hozzá néhány százalékot, így mennyiségben a boltos világ egészét nézve is növekedés várható ebben a két hónapban:

QP | Quality Placement

Kapcsolódó Kivételes élelmiszerbolt nyílik Magyarországon

A legutóbbi két havi inflációs mutató 5,1-5,1 százalékos átlagos drágulást mutatott, a boltban ez viszont több, nem is kevéssel. Ez egyértelműen kitűnik a legutóbbi szokásos havi áprilisi boltos statisztikából (ez a heti monitorossal szemben még csak áprilisnál tart), mely szerint folyó áron 19 százalékkal ugrott a vásárlások értéke, miközben mennyiségben, volumenben „csak” 9,9 százalékkal.

A kettő közötti különbséget a boltos drágulás okozza, ami így sokkal nagyobb az infláció átlagos üteménél, áprilisban 8,3 százalék volt, főleg az üzemanyag és az élvezeti cikkek drágulása miatt. (Azért ugrott nagyot az áprilisi boltos piac mutatója, mivel a 2020-as hasonló időszakban nagyot zuhant, most másztak egyet kifelé a gödörből a boltok.)

Az előbbiekhez hasonló történt a boltos árcédulákon májusban és júniusban is.

A legutóbbi heti monitoros statisztikák szerint az élelmiszeres boltokban 20 százalék környékén járt a növekedés mutatója a kasszaadatok alapján 2019-hez képest, ami a májusi és a júniusi hónapokat jellemezte. (Ebben ugyan még az úgynevezett iparcikk jellegű vegyes boltok is benne vannak, de azok súlya csekély, a meghatározó az élelmiszeres, napi cikkes termékkör).

Boltos kereskedelem online kasszaadatok (százalék, heti monitor) április 29-május 28. május 6-június 4. május 13-június 11. május 20-június 18. 10,9 12,6 13,7 11,1 havi forgalom (milliárd forint) május június 2019 957 968 2020 902 969 2021* 1062* 1084* *online kasszaadatokból becsült, webáruházak és piacok nélkül, május: 11 százalék, június: 12 százalék, becslés alapján Forrás: KSH, blokkk.com

Ehhez az is hozzátartozik, hogy a hiedelmekkel ellentétben a járvány az élelmiszeres piacot is megnehezítette, a tavaly márciusi és áprilisi spájzolásokat követően (2020 májusában 2 százalékkal emelkedett, júniusban közel ugyanennyivel csökkent az élelmiszerboltok forgalma a járvány előtti hónapokhoz képest).Hullámzik a piac, de egyes áruterületeken már elérte a járvány előtti szintet, a kasszaadatok alapján. A textil, vasáru, festék, üveg, szőnyeg, fal-, padlóburkoló, villamos háztartási készülék, bútor, világítási eszköz vásárlások ugyan még 20 százalékot közelítő mínuszban vannak, de volt ez már nagyobb is. Más áruterületeken már csak csekély a lemaradás a járvány előtti szinttől, vagy nincs is.

Az élelmiszerboltos drágulást is nézve így az kerekedik ki az eddig megismert adatokból, hogy mind 2021 májusában, majd júniusában is többet vásároltak az élelmiszeres boltokban. A mennyiséget nézve 5 százalék feletti lehetett a növekedés 2020-hoz hasonló időszakaihoz képest.Ebben a kétéves időszakban a májusi kasszás adatok növekedésének felét az első esztendő hozta, így 2021 májusában 2020-hoz képest 10 százalék körül mozgott az élelmiszerboltos piac értéknövekedése. Júniusban viszont a májusinál már nagyobb volt a 2021-es növekedés súlya.