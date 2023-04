A hétvégi szabadtéri programoknak kevésbé, de a Balatonnak annál inkább kedvezett a csapadékos időjárás.

A vízgyűjtő területére lehullott nagy mennyiségű csapadéknak köszönhetően négy nap alatt 4 centiméternyit emelkedett a tó átlagos vízállása, ami hétfő reggel 109 centiméter volt a vizugy.hu adatai szerint.

A május elejétől kívánatos átlagos vízszint-maximum 120 centiméter plusz/mínusz 5 százalék.

Hiába tavaszodik, szeles és zivataros lesz az idő

A víz 10 fokos Siófoknál. Enyhül az idő, de széllökésekre, zivatarra kell számítani – írja a hirbalaton.hu.

A Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a Balatonnál a mérsékelt, nyugaton helyenként élénk (15-35 kilométer per órás) északnyugati, északi szelet elsősorban a térség nyugati felében időnként erős (40-50 kilométer per órás), esetenként ennél is erősebb széllökés is kísérheti.