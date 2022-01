December 7-én indult a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar körüli ügy, amikor is Polt Péter legfőbb ügyész a hivatali vesztegetés bűntette és más bűncselekmény miatt folyamatban lévő nyomozás eredményeként indítványt tett az Országgyűlés elnökénél Völner Pál országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére. Később kiderült, hogy az azóta lemondott államtitkár többször is elfogadott 2-5 millió forint közötti kenőpénzeket (összesen 83 millió forintot) a kart vezető Schadl Györgytől.

Az ügyészség nyomozati anyagai alapján viszont messze nem Völner Pál volt az ügy egyetlen szereplője, és Schadl sok befolyásos emberrel állt kapcsolatban. Például valaki diplomata-útlevelet is intézett a számára, amit csak a nyomozás után és őrizetbe vételekor vont vissza a Külügyi és Külgazdasági Minisztérium. Ebben szerepe volt annak is, hogy a végrehajtói kar vezetése mellett, a Pécsi Tudományegyetemen polgári jogot is tanított. A sajtóban megjelent anyagok szerint így intézett többeknek egyetemi vizsgákat is, egy lehallgatási anyag szerint a kabinetminisztériumban dolgozó Nagy Ádámnak például.

Szintén a mintegy 1700 oldalas, a 444 által megszerzett nyomozati iratokból tudható, hogy több végrehajtótól is tíz- és százmilliókat kapott Schadl György, aki aztán Völner Pálnak fizetett a kinevezésükért cserébe. Volt, aki beismerte a vesztegetést, a többség azonban különböző magyarázatokat keresett. A Központi Nyomozó Főügyészség hét kinevezett esetében javasolt vádemelést. A kihallgatott személyek közül csak ketten ismerték be tettüket, a többiek ártatlannak vallják magukat. A Schadl által alkalmazott séma nagyon hasonló volt minden esetben: a korrupt módon pozícióba került végrehajtók a megszerzett osztalékok 50-100 százalékát fizették vissza a kar vezetőjének - írja az Index összefoglalójában.

Arról pedig már az RTL Klub számolt be kedd este, hogy egy közszereplőről készült kompromittáló fotók is előkerültek Schadl György hálószobájában lévő páncélszekrényből a házkutatás során. A beszámoló szerint a képeken három meztelen ember - két férfi és egy nő - látható intim helyzetben. A fotók mellett 2 DVD-lemez is volt, amelyeken egy közszereplő neve szerepelt. A tévécsatorna nem közölte, hogy ki az érintett közszereplő, de megkeresték, aki azt állította, hogy nem ismeri Schadl Györgyöt, és szerinte nem készülhettek róla kompromittáló felvételek.

Egy másik érdekes fejleménye volt az ügynek, hogy kiderült, hogy szabálytalanul használt kék villogót. Schadl Györgyöt már javában lehallgatták, amikor 2021 májusában a Villányi úton megállította egy rendőr, hogy ellenőrizze, miért van az autóján kék villogó. Schadlnál nem volt semmiféle papír, ezért rögtön hívta az ismerősét, aki azt a magán-mentőszolgálatot irányította, amelyé a kocsi volt papíron. A rendőr azért állította meg, mert jogellenes volt a villogó használata. Ezt korábban úgy papírozták le, hogy vett egy bedőlőben lévő céget, amely magán mentőszolgálatként volt bejegyezve, így igényeltek kék villogót.

A 444 által ismertetett egyik beszélgetéseiben Schadl a cég ügyvezetésére felkért - és a rendőrségi ellenőrzésnél felhívott - orvossal utalgatott még arra, hogy befolyásos kapcsolatai vannak. Például egyszer kettejük között szóba került egy körvonalazódó nagyobb üzlet is, amiről egy bizonyos Ádámmal egyeztettek, de elhangzott Tóni és Barbara neve is. Nem nevezik meg, kikről van szó, sem az ügyletet, csak annyi részlet derül ki, hogy „úgy néz ki, a 35 év nem megy le, de egy tíz, húsz évvel kiudvarolják a történetet”, és amit „22 január 1-el kell áterőltetni”.

Szerdán pedig a portál arról írt, hogy 2010 szeptemberében az ötcsillagos sárvári Spirit Hotelben rendezett közgyűlést a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara (MBVK), amelyet a szervezet működéséről készült, öt évvel későbbi minisztériumi jelentésben ez is szerepel a felesleges költekezés példái között, hiszen több mint 30 milliót tapsoltak el erre az egy rendezvényre. De a kormányváltás után közvetlenül még nem volt ilyen feszült a hangulat. Sárváron tiszteletét tette a végrehajtást felügyelő igazságügyi államtitkár, Répássy Róbert és a mindössze három hónappal korábban kinevezett helyettese, Jeney Orsolya.

A politikában és a minisztériumban hosszú évekig vezető beosztásban dolgozó Jeney Orsolya aztán 2017 nyarán otthagyta a kormányzatot, és megalakította saját végrehajtói irodáját, amely 100 millió feletti forgalomból 2019-ben 33 millió, 2020-ban 44 millió profitot termelt. Az újdonsült végrehajtó a Városmajor utcában bérel irodát, a ház tulajdonosa egy cégen keresztül Schadl György, akinek ez a bejelentett lakcíme is, de itt van papíron M. Eszter bírósági végrehajtó telephelye is, aki a nyomozati iratok szerint tízmilliókat adott át Schadl Györgynek a kinevezéséért.

Schadl és Jeney együtt voltak óraadók a Pécsi Tudományegyetem és a Végrehajtói Kamara közös szakképzésén. 2021. júliusi telefonbeszélgetésből derült ki. Egy ilyen esetre is fény derült most, hogy egy bizonyos "Detti" segítsen egy nem megnevezett vizsgázónak. A szóban forgó vizsgátató Martonovics Bernadett, az IM vezető kormányfőtanácsosa volt. Az ügyészség szerint június 15-én átengedte a Schadl által pártfogolt személyt a vizsgabizottság.

A 444 cikke szerint a korábbi helyettes államtitkár azt mondta, „nem emlékszik”, hogy egy protekciós vizsgázóról egyeztetett Schadl Györggyel.