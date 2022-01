Iratokat kerestek azokról a pályázatokról, amelyekről a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke és az Igazságügyi Minisztérium államtitkára telefonon beszéltek egymással. A házkutatások idején Schadl György már hetek óta letartóztatásban volt, Völner Pált viszont még nem gyanúsították meg. Az ügyészekkel Süli János tárca nélküli miniszter és Maruzsa Zoltán oktatásért felelős államtitkár is találkozott - kezdi összefoglalóját az rtl.hu a nyomozati iratok új részleteiről.

A Központi Nyomozó Főügyészség összehangolt akciókat hajtott végre: november 25-én egyszerre három tárcánál, a Miniszterelnökségen, az Emberi Erőforrások Minisztériumában és az Innovációs és Technológiai Minisztériumban egyszerre tartottak házkutatásokat. Azoknak a pályázatoknak az iratanyagát keresték, amelyekről Schadl György, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke és Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium államtitkára telefonon beszéltek egymással. Ez a nyomozati anyagokból derül ki.

Mint korábban kiderült, 2021 június közepén Völner Pál szinte naponta felhívta Schadl Györgyöt, hogy egyeztessenek különböző ügyekről, köztük egy 1 milliárd forintos pályázatról. Ebben egy vízmeghajtású motor körüli terveket egyengettek. A lehallgatások szerint Völner arról beszélt a végrehajtói kar elnökének, hogy Süli János paksügyi miniszterrel is egyeztetett, valamint Steiner Attilával, az ITM államtitkárával. Az is kiderült, hogy gombot kerestek a kabáthoz: előbb tudták, hogy mennyi pénzt akarnak, lehetne a projektre igényelni, minthogy találtak volna pályázatot. (A telefonbeszélgetésekről itt olvashat részletesen.)

Az rtl.hu információi szerint a november végi házkutatáskor - amikor Schadl már letartóztatásban volt - a Miniszterelnökség Bihari János utcai épületébe értek oda először, mivel a paksi bővítésért felelős tárca nélküli miniszter, Süli János hivatala is itt található. Az ügyészeket fél tíz előtt tíz perccel a minisztérium egyik dolgozója fogadta. Schadl cégével, az Aqua Energy Solution Zrt.-vel kapcsolatos iratokat, illetve a csökkentett szén-dioxid-kibocsátással kapcsolatos pályázatokat kérték tőle. A munkatársak majdnem tizenegyig keresték az iratokat, de végül semmit sem találtak. Azt állították a tárcánál, hogy Süli naptárában nincs nyoma ennek a találkozónak, de a szintén a területen illetékes Kovács Pál államtitkárnál sem találták egyeztetésekre utaló jeleket.

Valami nem klappol



Pedig a portál által megismert nyomozati iratok szerint Schadl György május elején legalább egy alkalommal Kovács Pál államtitkárral is beszélt telefonon arról, hogy „átküldték az anyagot”, és személyes találkozóról is egyeztettek. A kihallgatásán Schadl György azt mondta, hogy a vízzel működő motor működő prototípusát bemutatták Kovács Pálnak és az ITM egyik államtitkárának, Steiner Attilának is.

Az ügyészek végül egy támogatási listát vittek el a minisztériumból. Steiner körfogásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkárságán is jártak a nyomozók, ahol a pályázati felhívások és a támogatott pályázatok listáját adta át nekik az államtitkár tanácsadója. Schadl cégére külön is rákerestek, de nem találtak semmit.

Az Emmi-be azért mentek a nyomozó ügyészek aznap, mert Schadl György többször kért segítséget Völner Páltól egy oktatási központ engedélyei miatt is. Az ügyről több iratot is találtak, ezeket Maruzsa Zoltán államtitkár át is adta az ügyészeknek.

A portál ismét érdeklődött, hogy Orbán Viktor miniszterelnök mikor értesült az ügyről, de nem kapott választ. A decemberi kormányinfón a kormányfő azt mondta, hogy aznap értesült először a Völner Pál ellen folyó eljárásról, amikor az ügyészség kikérte a mentelmi jogát – azaz december hetedikén.

A szövevényes ügyben már rengeteg csontváz hullott ki a szekrényből. A sajtóban ismertetett nyomozati iratok szerint Schadl nemcsak Völner Pállal volt kapcsolatban, hanem más államtitkárokkal is. Valamint az is napvilágra került, hogy egyetemi vizsgák sikeres abszolválását intézte el a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkárának, Nagy Ádámnak. Valamint hogy egy ilyen esetben egy másik személy érdekében Jeney Orsolya korábbi államtitkárt is megkereshette egy kollokviumért.

A végrehajtói kar elnöke szabálytalanul kék villogós autóval járt, amihez egy állítólagos privát egészségügyi szolgáltatón keresztül jutott hozzá. Az ezzel az üggyel kapcsolatos telefonbeszélgetései során nagy üzletek is szóba jöttek, egy ami 35 éves időtartamra szól, ezt egy meg nem nevezett Tónival és Barbarával is átbeszélte a társa. De olyan sajtóhír is megjelent, hogy egy közszereplőről készült intim fotót is találtak a Schadlnél tartott házkutatások során.