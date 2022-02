Újabb visszás végrehajtói történet dokumentációja került a 24.hu birtokába.

Ebből az derült ki, hogy se szó, se beszéd emelt le az adós számlájáról egy vitatott tartozást M. Eszter önálló bírósági végrehajtó, akit pótmagánvádas eljárásban egy budai villa elárverezése miatt hivatali visszaéléssel is vádoltak, de első fokon felmentettek. M. Eszter jelenleg letartóztatásban van a végrehajtói kart megrázó korrupciós botrány miatt.

Kapcsolódó Újabb kellemetlen vizsgálat elé néz a magyar kormány

Az újabb ügynek eredője is egy parkolási bírság, kárvallottja pedig a Tőzsdei Egyéni Befektetők Érdekvédelmi Szövetségének elnöke, Dióslaki Gábor. – 2020 júliusában a feleségem számlájáról váratlanul leemeltek 61 874 forintot. A banki közleményben M. Eszter végrehajtó neve és egy hiányos végrehajtási ügyiratszám szerepelt. "Fogalmunk sem volt, hogy milyen ügyben, milyen alapon inkasszózta a számlát, mert semmilyen levelet vagy egyéb dokumentumot nem küldött nekünk" – mondta Dióslaki a hírportálnak, aki először telefonon, majd e-mailen próbálta meg felvenni a kapcsolatot a végrehajtóval.

Végül egy 14 ezer forintos parkolási pótdíj és járulékai miatt terhelte meg M. Eszter Dióslakiék számláját. – Valóban volt egy vitatott parkolási bírságom, ami miatt fordulatos pereskedésbe bonyolódtam a XII. kerületi önkormányzattal, először én nyertem, aztán másodfokon ők. Nem is ezzel volt a probléma, hanem a végrehajtási eljárással – mondta Dióslaki Gábor. Szerinte M. Eszter tudta, hogy védett személy, nem kellett foglalkoznia azzal, hogy milyen jogsértéseket követ el. A pénzügyi érdekvédő már akkor is reménytelennek érezte a küzdelmet, és nem is harcolt tovább, inkább lenyelte a veszteséget.