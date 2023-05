Elkészült a Wenckheim-kerékpárút Békéscsabán, erre a város önkormányzata a Modern városok program keretéből csaknem 3,8 milliárd forint támogatást kapott – írja a Magyarépítők.hu.

A Wenckheim-kerékpárút Békéscsaba belvárosát érintve kerékpár- és turistaúttal köti össze a szabadkígyósi, a gerlai, a pósteleki és a gyulai Harruckern-Wenckheim-Almássy-kastélyokat. Békés megyében 31 kastély található, ezek közül 17-et a Wenckheimek építtettek.

Fele újonnan épített, fele felújított A projekt 20 kilométeren érintette a kerékpárutat , amelyből nagyjából tíz kilométer újonnan épült, tíz kilométeren pedig a már meglévő kerékpárút újult meg. A Szabadkígyós és Békéscsaba között épülő közel 4 kilométeres szakasz a Duna Group International Útépítő Kft. (korábbi nevén Hódút Kft.) kivitelezésével készült el. A Wenckheim-kerékpárút teljes hálózata hosszabb 20 kilométernél, de például a Szabadkígyós és Újkígyós között épült 1,5 kilométeres szakasz nem a Modern városok programban, hazai forrásból, hanem mintegy 125 millió forint uniós támogatásból újult meg.

Az útvonal bejárása során az építészeti hagyaték mellett a Munkácsy-negyed, valamint a békéscsabai bányatavak gazdag madárvilága is megtekinthető, utóbbi helyen egy madárles is épült. A teljes útvonalon egyedi tervezésű fedett pihenőhelyeket, valamint pumpa- és szervizpontokat alakítottak ki, Pósteleken úgynevezett dirt biciklis akadálypálya is épült.

Bár valamennyi szakasz már hónapok óta használható, a Wenckheim-kerékpárutat hivatalosan május 26-án adják át.

A Wenckheim lett az Év Kerékpárútja

Az idei pályázatra 46 jelölés érkezett a beküldési időszak két hetében az ország minden részéről. Ezekből állította össze a szakmai zsűri azt a 11 döntőst, amelyekre a nagyközönség szavazott április 17-30. között. A döntősökre több mint 12 ezer szavazat érkezett.

Az Év Kerékpárútja díjat olyan útvonal kaphatja meg, amely izgalmas célpont a turisták számára, az útminőség kiváló, és biztonságosan lehet rajta közlekedni.