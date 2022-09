Rugalmasabb munkaszervezésre is ösztönözhetik a hivatalokat az elszálló rezsiköltségek. A négynapos munkahetet több nyugat-európai országban kipróbálták már, de eltérő tapasztalatokkal. A leggyakoribb modell szerint a fizetés nem változik, a munkaidő azonban rövidebb - olvasható a portálon.

Itthon is kísérleteznek az új munkarend bevezetésével. A Magyar Telekomnál még tart a tesztidőszak, az eredményt még nem akarták megelőlegezni. A szombathelyi polgármesteri hivatalban is folyamatban van a vizsgálat, amelyről közgyűlési előterjesztés is készülhet.

Nemcsak a cégeknek, hanem az állami intézményeknek, önkormányzatoknak is takarékoskodniuk kell például a fűtéssel. Gulyás Gergely azt egyértelművé tette, hogy a kormány nem támogatja az otthoni munkavégzést.