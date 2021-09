A magyar piaccal együtt már Európa 20 ország villamosenergia-piacán, 11 villamosenergia tőzsdén-van jelen az MVM Partner Zrt., az MVM Csoport villamosenergia-nagykereskedő vállalata, ezekben az országokban folytat villamosenergia kereskedelmet, exportál illetve importál.

Az MVM Partner nemzetközi piacokon kereskedett volumene már 2020-ban meghaladta a 47 terawattórát (TWh), ami az akkori éves 122 TWh teljes kereskedési mennyiség majdnem 40 százalékát tette ki - közölték.

A zrt. első regionális terjeszkedési hulláma 2011 és 2015 között volt, amikor a német, valamint a kelet-közép-európai szomszédos országok (Ausztria, Szlovákia, Románia, Szerbia, Horvátország és Szlovénia) piacaira lépett be, majd 2015-re a vállalat már elérte a francia, cseh, lengyel, bolgár és észak-macedón piacokat is. A társaság második piacbővítési hullámának kezdete 2018-ra tehető, ezt követően jelent meg az MVM Partner az olasz, a svájci, a montenegrói és a spanyol piacokon is, amelyeket idén követett a belga, a holland és a görög piacokon való megjelenés.