Tovább emeli a béreket az Euronics az áruházaiban

Egy raktáros 300-320 ezer, egy hitelügyintéző-pénztáros 340-360 ezer, míg egy szakértékesítő akár 360-380 ezer forintos bruttó bért kereshetett juttatásokkal 2021 első félévében a legnagyobb magyar tulajdonú műszaki áruházláncnál. A vállalat most infláció feletti mértékű béremelést és félévente folyósított, évente összesen akár egy teljes havi fizetésre rúgó hűségbónuszt is bevezetett közel 700 munkatársa számára - jelentette be a cég.