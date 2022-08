Soron kívüli – évközi – béremelésről döntött a sportáruházakat működtető magyarországi Decathlon - közölte hétfőn a 24 áruházában, a hatvani logisztikai bázison és a központi irodában dolgozókkal együtt összesen több mint 1500 embernek munkát adó cég.

Mennyi lett?

A lépés eredményeként augusztus 1-jétől a belépő bérek és ezzel együtt a meglévő munkavállalók fizetése is emelkedik. Az induló alapbér Budapesten 10 százalékkal nő majd, így egy fővárosi Decathlon-áruházban dolgozó sporttanácsadó (eladó) 300 ezer forint helyett augusztustól bruttó 330 ezer forintos alapfizetést kap. Emellé jár a vasárnapi pótlék és az országos elért eredmények után járó bónusz, így 370 ezer forint lesz a bruttó ezen a poszton, amelyhez jön még a cafeteria és egyéb juttatások. Egy 25 év alatti pályakezdő így nettó 317 ezer forintot vihet haza.

A mostani béremelés a budapesti csapatvezetői pozíciót és a logisztikai pozíciókat érintette:

belépő csapatvezetők Budapesten (40 órában) bruttó 400 000 forint helyett augusztus elsejétől 470 ezer forintot keresnek majd. Ez a különböző pótlékokkal és átlag bónusszal együtt 527 ezer forint fölé emelkedik és ehhez is jár a céges cafeteria.

Egy frissen felvett logisztikai részlegvezető augusztustól (40 órában) bruttó 384 ezer helyett bruttó 470 ezer forintot kap átlagos bónusszal számolva. A keresete bruttó 505 ezer forint lesz.

A cég közölte azt is, hogy az idén két lépcsőben már emelte a béreket: januárban átlagosan 6 százalékkal, majd tavasszal átlagosan 9 százalékkal, a mostani emeléssel pedig összesen az idén 20 százalékos a többlet. A fizetésemelésekre a kiskereskedelemben kialakult munkaerőhiány miatt volt szükség. Egyrészt továbbra is vannak üres posztok, továbbá a meglévő kollégákat is szeretné megtartani a társaság. A boltlánc jelenleg több tucat posztra keres munkatársakat a különböző áruházaiban. Többek között csapatvezetőket például a zalaegerszegi; a budapesti Nyugati téri, valamint maglódi áruházba, emellett sporttanácsadókat, sportfelelősökre és logisztikai munkatársak jelentkezését is várja a vállalat.