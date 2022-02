A tavalyi váltás előtt még Netpincérként, utána foodpandaként működő cég futárai a múlt év során átlagosan 31 perc alatt vitték házhoz a megrendeléseket - közölte a cég.

Az társaság által készített összefoglalóból kiderül az is, hogy

A 4 ezer futár fele 18-29 év közötti férfi. 16 százalékuk nő, akik kiegészítő keresetként, iskola mellett, vagy éppen a bölcsis beszoktatás időszakában választják a futárkodást. De a skála 18 és 74 éves kor között egyébként is nagyon vegyes. Százból egy futár 65 éven felüli, és nyugdíjkiegészítésként futárkodik.

Naponta 40 kilométert tesznek meg a foodpandások, de van, aki akár 100-at, akár autós, akár bringás futárról van szó.

2021-ben a leggyorsabb foodpanda-rendelés 184 másodperc alatt jutott el Zuglóban étteremtől-házig.

A legtöbb címet ellátó futár több mint 13 ezer rendelést vitt ki. Ez napi átlagban 36 kézbesítést jelent.

Blaumann Debóra, a foodpanda marketingigazgatója azt is elmondta, hogy bár a futárok munkáját nemcsak borravalóval hálálják meg a megrendelők. “A borravalónak természetesen mindenki örül, de sokszor még szívet melengetőbb, amikor például energiaitallal vagy csokiszelettel köszönik meg a futáraink munkáját. A hálának ez a formája nem csak személyesebb, de azonnali üzemanyagként is szolgál a több ezer kalóriát letekerő bringásnak. [...] Futárpartnereink nem csak a kiszállítás során megbízhatóak, hanem utána is. Nem egy, a bulvársajtó előtt sem ismert románcot fedeztek már fel azáltal, hogy két hírességnek azonos címre szállítottak ki, de a titkot őrzik azóta is. Hallottunk már olyat, hogy egy futárpartnerünket házibuliba invitálták, amikor megtudták, hogy éppen lejár a műszakja. Szintén kedves történet ismétlődik meg rendszeresen egy belvárosi társasházban, ahol a liftből kiszállva egy kutya várja a futárokat, és őt kell követni a rendeléssel a zegzugos folyosón a helyes ajtóig."