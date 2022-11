A családtámogatások és a koronavírus-járvány okozta bezártság, illetve az egyre népszeráűbb otthoni munkavégzés lehet az oka annak, hogy a nehezen és drágán beszerezhető építőanyagok és a szakemberhiány ellenére is sokan - a háztartások 49 százaléka - vágtak bele valamilyen felújításba az elmúlt három évben. A megkérdezettek több mint fele, 59 százaléka a következő három évben is csinosítaná a házát vagy lakását - derült ki a Jysk lakberendezési termékeket és bútorokat forgalmazó boltlánc idén augusztusban készült reprezentatív kutatásából. Az üzletlánc felmérésnek célja, hogy feltérképezze a magyarok lakhatási viszonyait, illetve azt, milyen szerepet tölt be az otthon az életükben.

Toplista a lakásokból

A legtöbben - 53 százalék - a konyhát, étkezőt újították fel az elmúlt 3 évben,

a nappalit a megkérdezettek 42 százalék korszerűsítette,

39 százalékuk a fürdőszobában,

35 százalékuk a hálóban,

17 százalékuk a gyerekszobában,

16 százalékuk az erkélyen vagy teraszon végzett vagy végeztetett felújítási munkálatokat, külső munkákra a megkérdezettek 20 százaléka szánta rá magát.

A leggyakoribb munkálat a festés, tapétázás volt, a felújítást végzők 72 százaléka választotta ezt az utat. A második leggyakoribb beruházás a bútorcsere volt: a megkérdezettek 40 százaléka költött erre, 23 százalék a gépeket cserélte le. 18 százalék komolyabb szerkezeti változtatásokat is eszközölt, 33 nyúlt hozzá a vezetékekhez, csövekhez.

A Jysk adatai szerint egyébként a 2021/2022-es pénzügyi évben a legnépszerűbb termékeknek a matracok, a kerti bútorszettek számítottak, de ágyneműt, beltéri bútort is sokan kerestek, azaz a legtöbben a kényelmes alváshoz szükséges kellékeket kerestek vagy a kertjüket tették kényelmesebbé.

Hol laknak a magyarok?

A kutatásból az is kiderült, hogy a magyarok jellemzően saját tulajdonú házakban élnek - átlagosan 2,8 fő egy háztartásban.

A legtöbb otthon (33 százalék) 51 és 75 négyzetméter közötti, a megkérdezettek 24 százaléka 76 és 100 négyzetméter, 23 százalék 50 négyzetméter alatti lakásban vagy házban él, és csak 19 százalék lakik 100 négyzetméternél nagyobb területen - egy főre átlagosan 35,2 négyzetméter jut. Ennél jóval nagyobb térre vágynak a legtöbben: számukra az ideális otthon átlagos mérete 124 négyzetméter -

A legnagyobb arányban a fővárosban élnek bérleményben, míg a budapesti megkérdezettek 31 százaléka oldja meg így a lakhatását, úgy országosan ez a szám 15 százalék. Családi házban vagy sorházban az összes válaszadó 57 százaléka (a családi házak aránya a falvakban a legmagasabb), lakásban 43 százaléka lakik, utóbbi arány a fővárosban jóval magasabb, 75 százalék. Panelházban pedig 20 százalék lakik.

Áramszámla kalkulátor A normál áram havi éves B éjszakai áram havi éves Kiszámol