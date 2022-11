Ismét áll a bál a Continental makói gumigyárában – írja közleményében a Gumiipari Szakszervezeti Szövetség. A cégvezetés kihívta a rendőrséget, megerősítette az őrséget, kocsikkal elbarikádoztatta a telephely bejáratát, s még a minisztériumot is riadóztatta mindössze azért, mert a tavalyi 84 órás sztrájkot szervezett Makói Gumiipari Szakszervezet a közelmúltban taggyűléssel egybekötött filmvetítést tartott a cégcsoport francia gyárának bezárásáról, az ottani szakszervezeti vezetők kiállásáról. Az elmérgesedett helyzetben az eredménytelen bértárgyalásokat a munkáltató egyoldalúan lezárta, s ezzel szándékosan vagy tudatlanságból jogilag megteremtette a dolgozók számára a sztrájk lehetőségét.

Tavaly összesen 84 órányi sztrájkkal az MGSZ segítségével kényszerítették ki a munkavállalók a munkáltató által egyoldalúan felmondott kollektív szerződés visszaállítását. A szakszervezet felemelte a hangját a járvány utáni kirúgások, majd a lecsökkentett számú munkások túlhajszolása ellen is, ami nem tetszett a gyár vezetésének.

A mostani bértárgyalások alatt is egyre feszültebbé vált a viszony a munkáltató és az érdekvédők között. A korábban „hangoskodó” munkavállalók és a sztrájkot szervező MGSZ és annak vezetője, Hajdú Roland is szálka a cégvezetés szemében, amely a szakszervezet munkáját pedig minden módon igyekszik megnehezíteni – mondta Radics Gábor. A Gumiipari Szakszervezeti Szövetség elnöke szerint a „főnökség” a tagokkal való kapcsolattartást is minden módon ellehetetleníti: volt, hogy egyfajta csendrendelettel akadályozta, hogy a szakszervezeti vezető szót váltson a tagjaival, de arra is volt példa a közelmúltban, hogy szóbeli megrovást kaptak azok az idősebb kolléganők, akik munkaközi szünetben az MGSZ vezetőjével beszélgettek. Ez utóbbiról írásos bizonyíték is van – mondta Radics

A jelenlegi ellenséges hangulat oka a munkáltató arroganciája: érthetetlen módon már most meg akarja kötni a jövő évi bérmegállapodást. Az MGSZ 200 ezer forint kompenzációt kért erre az évre a munkavállalók számára, hiszen a cégvezető a tavalyihoz hasonlóan idén is egyoldalúan úgy döntött, hogy az inflációnál alacsonyabb bérfejlesztést ad. Ezt is csak úgy, ha a szakszervezetek már most aláírják azt a kollektív szerződést, amelyben semmi garancia nincs egy esetleg a mostaninál is drámaibb helyzet emberséges kezelésére, például a munkahelyek megőrzésére.

Ilyen légkörben csak olaj volt a tűzre egy filmvetítési program. A szakszervezet a GSZSZ-szel, valamint egy francia nyugdíjas mozgalmárral közösen, a makói önkormányzat támogatásával a moziteremben mutattak be egy filmet a franciaországi clairoix-i gyár bezárásáról, még inkább az ottani munkások komoly, sikeres harcáról. Hajdú szerint a gyárvezetés megtudta, kik terveznek részt venni szabadidejükben a vetítésen, s akiket csak lehetett közülük, váratlanul berendeltek szombat éjszakai munkára. Ráadásul ez a mozizás annyira megijesztette a gyár vezetőit, hogy értesítették az illetékes minisztériumot, a vetítés napján riasztották a rendőrséget, megerősítették a gumigyár biztonsági őrségét és autókkal eltorlaszolták a telephely kapuját. Mintha nem vetítéssel egybekötött taggyűlésre, hanem terrortámadásra készült volna a szakszervezet.

Az eset után egy titkos belső levélből kiderült, hogy a cégvezetés szélsőségesnek tekinti a szakszervezetiseket és arra készül, hogy beépíti saját emberét – vagy embereit – közéjük, hogy a szakszervezet minden lépéséről időben értesüljön.

A pattanásig feszült hangulatban a cégvezető egyoldalúan lezárta az eredménytelen bértárgyalásokat és ezzel jogilag megteremtette a sztrájk lehetőségét. Hajdú Roland leszögezte: a szakszervezet tovább tárgyalna, úgy tűnik azonban, hogy a cégvezetés szándékosan vagy egyszerűen tudatlanságból ismét sztrájkba hajszolja a munkavállalókat.