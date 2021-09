Szombaton reggel elindult az ellenzéki pártok előválasztása: összesen 253 egyéni jelölt indult el országosan a képviselői helyekért, míg a miniszterelnök-jelöltségre összesen öt aspiráns van versenyben. Utóbbi posztért indul Karácsony Gergely (P-MSZP) fővárosi, Márky-Zay Péter (Mindenki Magyarországa Mozgalom) hódmezővásárhelyi polgármesterek, Dobrev Klára EP-képviselő, Fekete-Győr András a Momentum és Jakab Péter a Jobbik elnöke.

A képviselőjelölti versenybe összesen tizenegy olyan körzet van, ahol tétnélküli a mérkőzés: ezeken a helyeken a pártalkukkal már eldőlt, hogy ki lesz az ellenzék közös jelöltje jövő áprilisban. Az összesen 106 körzött viszont van olyan is, ahol az egyéni jelölteknél öt név közül lehet majd választani. A lebonyolítás két körös, az első forduló szeptember 18., szombaton 9 órakor indul, és szeptember 26., vasárnap, 20 órakor zárul. A második forduló is egy hetes: október 4., hétfőn 9 órakor kezdődik, és október 10. vasárnap 20 órakor lesz vége.

Az ország összes választókerületében, összesen 775 településen lesznek felállítva sátrak, ahol élőben lehet majd szavazni. Továbbá van lehetőség internetes voksolásra is. Itt egy szigorú azonosítás után lehet részt venni az előválasztási döntésben. A rendszer egyelőre nem vizsgázott jól: az Országos Előválasztási Bizottság szombat délelőtt bejelentette, hogy két órára felfüggesztik a szavazást, mert „a szervezők számára is váratlanul nagy részvétel miatt szükség van a technikai erőforrások azonnali bővítésére”. A rendszer egyszerűen túlterhelődött.

Minderre nem fordítanak komolyabb összeget a szervező pártok: ők maguk 130 forintot adtak, valamint egyéni felajánlásokra is számítanak. Közölték, hogy a pártok megállapodása szerint legfeljebb 160 millió forintig növelhető az előválasztás költsége. A kiadások között említette az Országos Előválasztási Bizottság, hogy a standoláshoz vásárolniuk kellett többek között 400 sátrat, 800 tabletet, 500 asztalt, 1 200 széket és több millió szavazólapot.

Korábban a 24.hu arról írt, hogy a pártok jelöltjeinek kampánya akár milliárdos számlát is jelenthet a végén. Úgy becsülték, hogy egy komolyabb miniszterelnök-jelölti kampány 100 milliót is érhet, de egy visszafogottabb egyéni is több millióba kerülhet.

A jövő tavaszi országgyűlési választások ennél többet is költhetnek majd a pártok a kampányra: bár a pontos összegek még nem ismertek, de az előző választáson a 2013-ban elfogadott kampányfinanszírozási törvény alapján a nyilvántartásba vett egyéni jelöltek kampányát 1 millió forinttal támogatták, a pártok pedig jelöltjeik számától függően akár 597 millió forintot is kaphattak az államtól.