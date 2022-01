Konkrétan a felszámolás alatt álló ETO Park Kft. és a Győri ETO FC Labdarúgó Kft. vagyonáról van szó, mindkét társaság a Tarsoly Csaba tulajdonos-cégcsoportvezetőhöz köthető Quaestor-cégháló fontos tagja volt.

Tehát stadiont, sporttelepet, bevásárlóközpontot és szállodát is lehet vásárolni. Valakinek pedig nagyon kellhet ez az ETO-birodalom. Ugyanis december 31-én indult a két árverés az Elektronikus Értékesítési Rendszerben és néhány percen belül már be is futott egy-egy ajánlat - írja a portál.

Egyelőre anonim a licitálás, így nem tudni, hogy kié lett a stadion, de a hvg.hu azt írta korábban, hogy a vagyon felett az Indotek csoport szerezte meg a jelzálogjogot, miután töredék áron megvette az állami Magyar Fejlesztési Bank (kamatostul) húszmilliárd forintnyi követelését. Így jó eséllyel tehet nyertes ajánlatot a felszámolónak is.