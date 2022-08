Az emberek életében a pénz fontos szerepet tölt be, a pénzügyi döntések mögött pedig gyakran nemcsak racionális, hanem lélektani tényezők állnak.

A Financiológus rovat olvasói levelekre épül, és szándéka szerint olyan embereknek segít, akik széles értelemben véve valamilyen pénzügyi problémával néznek szembe. Ezúttal egy örökléssel kapcsolatos kérdésre válaszolunk.

Olvasónk írta:

Tisztelt Financiológus!

A kislányom 12 éves, kinézett magának egy értékesebb műszaki cikket (iPhone), amit nagyon szeretne. Én és a férjem közöltük vele, hogy nem kaphat, mert túl drága, de ha összegyűjti rá a pénzt, akkor vehet magának. Szerencsére állhatatosan gyűjti rá a pénzt, amit gyereknapra és a bizonyítványosztás után kapott, és félre is tette. Közeledik a születésnapja, és nyilván ismét pénzt fog kapni tőlünk is, a nagyszülőktől is.

Aggódom viszont, hogy egyre nagyobb összegű készpénz van nála, amiről el is dicsekszik mindenkinek. Félek, hogy elveszíti, vagy ami még rosszabb, elveszik tőle. Szívesebben betenném egy bankszámlára, ami az ő nevére szól. Annál a banknál, amelyiknél mi vezetünk számlát, nincs ilyen lehetőség. Tudnának ajánlani valamit ilyen korú gyereknek, ahol biztonságban lehet a pénze, és nem kell aggódnom miatta?

Valéria

A Financiológus válasza:

Kedves Valéria!

Az ön kislánya nagyon céltudatos, hogy így takarékoskodik a kiszemelt telefonra, és nem költi el a pénzét, ehhez gratulálok. Szerintem is jobb helyen van egy nagyobb összeg a bankban, mint otthon a fiókjában. A legtöbb banknál valóban csak 14 vagy 18 éves kortól lehet gyerekeknek számlát nyitni, néhány kivétel azért akad, ahol kisebb iskolások számára is biztosítják ezt a lehetőséget. A gyerekek megtanulhatnak így bankkártyával vásárolni, kezelni a zsebpénzüket.

Sorolom, miket találtam, ha ezeken gyűjti a gyerek a pénzt, akár bankkártyával is meg tudja majd vásárolni az áhított okostelefont:

Gyakorlatilag ingyenes

Az OTP Banknál például lehetséges 14 éven aluliak számára is a számlanyitás, az OTP Junior számlát ugyanis már a gyerek születésétől kezdve megnyithatja bármelyik bankfiókban a törvényes képviselő (szülő, gyám vagy gondnok). A szülő és a gyermek együttes jelenléte 14 éves kortól egészen 18 éves életkorig kötelező a számlanyitásnál.

Az OTP Bank tapasztalatai alapján egyre fiatalabb korban fogalmazódik meg az igény mind a szülő, mind a gyerek oldaláról a számlanyitásra, a többség a középiskolai vagy a felsőoktatási tanulmányok megkezdése előtt nyit OTP Junior számlát. Az OTP Juniorhoz kapcsolódó kedvezmények egészen 24 éves korig vannak érvényben, így díjmentes a számlavezetési, valamint 0 Ft a betéti kártya és az internetbank díja is. Emellett az érintéses és online vásárlás esetében sincs költsége a kártyás vásárlásnak.

A szülők könnyen nyomon követhetik kiskorú gyerekük számlaforgalmát, erre az új OTP Internet- és Mobilbankban van lehetőség. A törvényes képviselő nem csupán a forgalom figyelésével, hanem a gyerekkel közösen egyeztetett kártyás vásárlási limitek beállításával is támogathatja a biztonságos kártyahasználatot, valamint a pénzügyi tudatosság fejlesztését.

Bankkártya díj van, de csak a második évtől

A CIB Banknál az ECO Start Bankszámla a 7. életévét betöltött, de 14. életévét még be nem töltött kiskorú ügyfél részére nyitható. Az ECO Start Bankszámla megnyitáshoz szükséges legalább az egyik törvényes képviselő személyes megjelenése, a saját és a kiskorú azonosító okmányainak együttes bemutatása, valamint nyilatkozat arról, hogy ő a kiskorú ügyfél törvényes képviselője. A kiskorú számlatulajdonosnak nem szükséges jelen lennie.

A számlához bankkártya is tartozik, és a törvényes képviselő részére teljeskörű elektronikuscsatorna-hozzáférést biztosít a bank, ezáltal a szülő felügyelheti a kiskorú kártyahasználatából keletkezett tranzakciókat. A bankkártyához kapcsolódó limiteket (vásárlás, készpénzfelvétel) a törvényes képviselő állíthatja be.

A kiskorú ügyfél a számlát korlátozottan tudja használni, számára csak a bankkártyahasználat engedélyezett a bank által, minden egyéb tranzakciót csak a törvényes képviselő hajthat végre a törvény szerint meghatározott, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének harmincszorosát (jelenlegi összeghatár: 855 000 Ft.) meg nem haladó összegig. Ezen összeg feletti megbízás esetén szükséges gyámhivatali engedély bemutatása.

A számlavezetési díj ennél a csomagnál 0 forint, és az első évben díjmentes CIB Visa Inspire Elektronikus Bankkártyát igényelhet a törvényes képviselő a kiskorú számlatulajdonos részére.

A bankkártyáért fizetni kell

Az Erste Banknál 6-14 éves gyermekeknek a Cseperedő bankszámlát ajánlják. A számlához 7 éves kortól bankkártyát is lehet igényelni. A számla tulajdonosa a gyermek, a számlát a szülő (törvényes képviselő) nyithatja meg. A szülő George Weben és George Appon is nyomon követheti gyermeke aktuális egyenlegét, vásárlásait vagy készpénzfelvételét, valamit hozzáfér a bankkártya beállításaihoz. Utalást viszont kizárólag bankfiókban lehet indítani.

A napi 10 ezer forintos vásárlási-, és 5 ezer forintos készpénzfelvételi limitnek köszönhetően gyermek szabadon, de kontroll mellett költheti a számláján található pénzt. A limit szülői kérésre akár alacsonyabb is lehet.

A számlanyitás és a számlavezetés díja is egyaránt 0 forint. A Cseperedő számlához MasterCard Diák bankkártyát lehet igényelni, melynek éves kártyadíja jelenleg 2351 forint.

Nincs bankkártya, csak számla

A K&H-nál 3 korcsoportban is lehetséges ifjúsági számlát nyitni; 6-14, 14-18, 18-26 éves kor között. 6–14 éves korig csak az alapszolgáltatások érhetőek el teljességgel szülői, vagy törvényes képviselői felügyelet mellett.

A K&H-nál 14 év alatt nem adnak bankkártyát a gyermeknek, nincs sem internetbankos, sem mobilbankos hozzáférés. A számlája viszont ugyanúgy biztonságban van a banknál, mint egy felnőtt számla, ilyen szempontból nincs különbség.

A K&H ifjúsági számlacsomag havi díja 0 forint. A csomag később Mastercard bankkártyával használható, ami az első évben 0 forint, majd éves bankkártya díj mellett használható. Ennek mértéke az életkorhoz igazítva változik, de kedvezőbb a felnőtt csomagokénál. A bankszámla mellé ingyenesen nyitható megtakarítási számla is. Igaz, a kamata ennek alacsony, jelenleg csak 0,15 százalékos.